OTSEBLOGI | Kalev/Cramo kohtub Ühisliigas ülimalt tähtsas mängus Minski-Tsmokiga

Korvpalli Ühisliigas play-off'i jõudmise eest võitleval BC Kalev/Cramol seisab täna ees ülimalt oluline kohtumine, kui koduväljakul minnakse vastamisi Minski Tsmokiga.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo kuue võidu ja 14 kaotusega 12. kohal. Minski-Tsmoki hoiab kuue võidu ja 12 kaotusega aga 10. positsiooni. Viimasel play-off'i viival ehk kaheksandal kohal on Permi Parma seitsme võidu ja 12 kaotusega. Seitsmendal kohal oleval Nižni Novgorodil on seitse võitu ja 11 kaotust.

Sel hooajal on Kalev/Cramo ja Minski-Tsmoki korra juba kohtunud ning toona teenis Valgevene klubi koduväljakul 87:84 võidu. Eelmistel hooaegadel Tallinnas toimunud omavahelistes matšides on alati peale jäänud Kalev/Cramo.

Kalev/Cramo ja Minski-Tsmoki kohtumine algab kell 17. Delfi hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis tekstiõhise otseblogi vahendusel.