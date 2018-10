OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jätkab Ühisliigat printsipiaalse duelliga: kas võõrsil saadakse lätlastest jagu?

Kui Kalev on alustanud hooaega kolme kaotuse ja ühe võiduga, siis VEF pole Ühisliigas nelja vooru järel võiduarvet veel avanud. Moskva oblasti Himkile kaotati 67:96, Permi Parmale 76:80, Krasnodari Lokomotiiv-Kubanile 63:92 ja Peterburi Zeniidile 77:86, kirjutab Kalevi kodulehekülg.

VEF-i juhendamist jätkab Janis Gailitis, kelle vedamisel on jõudnud klubi Ühisliigas kahel hooajal järjest play-off’i. Eelmise hooaja põhitegijatest on meeskonda jäänud Mareks Mejeris, Kristaps Janicenoks, Artis Ate ja Klavs Cavars. Kõik mullused leegionärid eesotsas suurima punktiküti, Türgi neljandasse klubisse siirdunud Alex Pereziga on aga lahkunud.

Asemele toodi neli ameeriklast, kellest viimane, 24-aastane tagamängija Jabril Durham, jõudis Lätti alles eelmisel nädalal. Otse USA ülikoolipingist VEF-i siirdunud Durhami mäng rajaneb kiirusel ja teravusel. Seda tõestas ta ilmekalt kohe debüütmängus Zeniidi vastu, visates vahetusest sekkudes Riia klubi parimana 15 punkti. Tuntumatest lätlastest liitus meeskonnaga suvel Andrejs Gražulis, kes mullu esindas Permi Parmat.

Eestlaste jaoks leiab tänavusest VEF-i meeskonnast veel ühe huvitava nime – Roberts Stumbris. 2014. aastal Rakveres mängides kanepi tarvitamise tõttu võistluskeelu saanud ääremängija tegi mullu Jekabpilsis hea hooaja ja sõlmis VEF-iga suvel kaheaastase lepingu. Tõsi, Ühisliigas on ta tänavu kokku väljakule pääsenud vaid 15 minutiks.