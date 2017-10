OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jahib Ühisliigas esimest võitu - Avtodor võitis avapoolaja 8 punktiga

Sel hooajal korvpalli Ühisliigas seni kolm kaotust kirja saanud BC Kalev/Cramo jahib hooaja esimest võidu, kui võõrsil minnakse vastamisi Saratovi Avtodoriga.

Läbi aastate on meeskonnad seni omavahel kohtunud kuuel korral ning alati on peale jäänud Avtodori meeskond. Kui kalevlased on sel hooajal seni kogunud ainult kaotusi, siis Avtodor on saanud kahest matšist seni kirja ühe võidu ja ühe kaotuse.

Saratovi Avtodor - Kalev/Cramo Dorbek on siiani Kalevi resultatiivseim 13 punktiga. Avapoolaja võidab Avtodor 47:39. Teise veerandi numbrid olid kurvad - Kalev kaotas 15.27... 43:39. Simmons tabab koos veaga, kuid vabavise korvi ei kuku. 43:37. Clarke korvi alt kaks punkti. 41:36. Jõesaar tabas vabavisked. 41:34. Subotic tabab. 41:31. Avtodor on visanud teise veerandi viie minutiga juba 21 punkti. 39:30. Vahe käriseb juba 9-punktiliseks. 37:30. Kangur eksis korvi alt, eelmine rünnak ta tabas. 33:28. Jõesaar vähendab kaotusnumbreid. 30:26. Sokk lõpetab kalevlaste mõõna. Kalev on juba kolm minutit kuival. Juba 30:24. Kodumeeskond on teinud 10:0 vahespurdi. 27:24. Avtodor spurdib teise veerandi alguses ette. 20:24. Avaveerand on lõppenud Kalevi 4-punktilises eduseisus. 17:24. Dorbek jõuab juba 13 punktini. 15:22. Dorbek tabab juba kolmanda kaugviske täna. 15:19. Arbeti kolmene lõpetab Kalevi mõõna. 15:16. Vahe on kahanenud ühele punktile. 13:16. Kodumeeskond jõuab kolme punkti kaugusele. Kalev võtab aja maha. Mängu otsepilt: http://www.vtb-league.com/en/live/3167431/?wId=642281 7:16. Dorbek toob juba oma kaheksanda punkti! 7:14. Dorbek tabab kolmese. 4:11. Subotic tabab. 2:9. Keedus tabab samuti kolmese. Suurepärane algus! 2:6. Dorbek tabas kaugelt. 0:3. Mirkovic avab kaugviskest skoori. Mäng on alanud. Kalevi algviisik on Subotic, Mirkovic, Dorbek, Keedus ja Simmons. Tere, korvpallisõbrad. Avtodori ja Kalev/Cramo VTB Ühisliiga mäng on kohe algamas.

Kalevlaste rünnakuliidriks on sel hooajal olnud 35-aastane Branko Mirkovic, kelle arvel on keskmiselt 15,7 punkti. Avtodori rünnakuid veab 31-aastane ameeriklasest ääremängija Micah Downs, kelle kontol on keskmiselt 14,0 silma.

Saratovi klubi liidrite sekka kuuluvad veel ameeriklased Justin Robinson ning Ian Hummer ja venelased Artjom Klimenko ning Artjom Zabelin.

Saratovi ja Kalev/Cramo kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.00. Delfi hoiab lugejaid matši käiguga kursis.