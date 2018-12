OTSEBLOGI ja FOTOD | Kalev/Cramo teeb imet ja surub Moskva CSKA põlvili?

Kalev/Cramo - Moskva CSKA Algab teine poolaeg 40:47 Esimene poolaeg on lõppenud. CSKA saab vabavisete ja Rodriguezi kiirrünnaku abli juhtima. 39:44. 26 sekundit esimese poolaja lõpuni. CSKA võtab aja maha. Kalevi eelmise mängu ruskakangelane Lewis on täna täis tahtmist tõestada, et eelkõige on ta ikkagi hea korvpallur. Tema arvel juba 11 punkti. Kalev ees 39:36. Veerandaja lõpuni jääb 2.04 Higgins saab tehnilise vea ja kuna tal oli varem kirjas ka ebasportlik viga, peab ta mängust lahkuma. Kalev pääseb ette 34:30 ning CSKA peatreener Itoudis teeb seepeale kaks vahetust. Nüüd on tippklubil platsil ainult leegionärid. Rodriguez paneb kohe kolmese ning Kalev võtab aja maha. Lewise kolmene viib Kalevi taas ette 30:28. 5.39 teise veerandaja lõpuni, CSKA võtab aja maha. CSKA peatreener Itoudis saab kohtunikega suhtlemise eest tehnilise vea. Tippklubi ei suuda kuidagi Kalevit maha suruda. 27:26 Kitsingu kolmene viib Kalevi ette 23:19, kuid CSKA vastab sellele ilmeliselt kannatliku ja ilusa rünnaguga ning De Colo vastab kolmesega. Lisaks Kurbanovi vabavisked. 23:24 CSKA tegevuses on tunda küll kvaliteeti, kuid Kalev on seni mänginud nendega nagu võrdne võrdsega. Lewise võimas pealtpanek toob esimese veerandaja võidu Kalevile! 20:19 Lynch viib klassikalise "vana" abil Kalevi juhtima 16:15 12:15, 2 minutit veerandaja lõpuni Kalevil tuleb pärast pikka vigastusest tingitud pausi platsile Erik Keedus! Jõesaar on hoos. Vabavisked ja viik 7:7. Jõesaar pnaeb pealt! 5:7 3:7, Kolm ja pool minutit mängitud. Jõesaat Hacketti vastu ja Kalevi skoor on avatud. 2:5 Kangur teeb kahe minutiga kaks viga ja läheb juba pingile. Kalevil pole täna hinnaalandust oodata. CSKA kaotas reedel Euroliigas võõrsil Panathinaikosele ning täna on meestel omajagu tõestamist. Kohtumine algas! Kalevi algviisik: Mirkovic, Jõesaar, Dorbek, Kangur, Moultrie Kalev/Cramo alustab mängu koosseisus Mirkovic, Dorbek, Jõesaar, Kangur, Moultrie. https://twitter.com/VTBUL/status/1077480072766992385

Enne mängu:

Hoolimata sellest, et 26-mängulisest põhiturniirist on Kalev pidanud 11 ja Dimitrios Itoudise juhendatav CSKA 10 mängu, kohtuvad meeskonnad tänavu juba teist korda. 22. oktoobril võõrsil peetud kohtumises läks tiitlikaitsja juba avaveerandil oma teed ja teenis 102:75 võidu. Kalevile tõi toona Ivan Almeida 18 ja Janari Jõesaar 13 punkti. CSKA ridades said käe valgeks kõik 12 meest: Othello Hunter kogus parimana 19 punkti, William Clyburn lisas 17 punkti. Tänaseks on CSKA-l turniiritabeli liidrina kirjas 10 võitu ning Kalevil seitsmendana 5 võitu ja 6 kaotust.

CSKA on suutnud sisuliselt kogu oma mulluse põhituumiku Nando De Colo, Sergio Rodriguezi, Will Clyburni, Cory Higginsi, Othello Hunteri, Kyle Hinesi, Nikita Kurbanovi ja Andrei Vorontsevitši näol säilitada. Uutest meestest väärivad tutvustamist endine Kristjan Kanguri klubikaaslane, Itaalia passiga Daniel Hackett ja hiljuti Venemaa kodakondsuse saanud Joel Bolomboy. Viimati nimetatud keskmängija, kes sündis Donetskis Venemaa-Kongo perre, kuid kasvas üles Ameerika Ühendriikides, debüteeris Ühisliigas seejuures vaid paar nädalat tagasi ning on kahe esimese mänguga kogunud juba 37 punkti. Eelnevatest hooaegadest on Bolomboy’l kirjas ka 20 mängu NBA-s, kirjutab Eesti meisterklubi koduleht.