OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo alustas viimast veerandit Zeniidi vastu kõige napimas kaotusseisus

Korvpalli Ühisliigas hooaega nelja kaotusega alustanud BC Kalev/Cramo peab antud sarjas järjekordse kohtumise, kui täna võõrustatakse Peterburi Zeniti.

Kui Kalev/Cramo on kogunud ainult kaotuseid ja tabelis ollakse viimasel ehk 13. kohal, siis Zeniti kontol kolm võitu ja üks kaotus, mis annab tabelis neljanda positsiooni.

Skoori poole pealt on Ühisliigas olnud seni kalevlaste liidriks Branko Mirkovic 13,3 punktiga. Zeniti mänguvankrit on keskmiselt 18,5 silmaga vedanud ameeriklane Drew Gordon. Zeniti liidrite sekka kuulub ka endine Kalev/Cramo mängujuht Demonte Harper, kes on kesmiselt sel hooajal teinud skoori 15,8 punkti.

Kalev/Cramo ja Zeniti kohtumine algab Tallinnas kell 17.00. Delfi toob kohtumise käigu lugejateni.