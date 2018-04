OTSEBLOGI | Hiilgav algus! Seitsme mehega Kalev/Cramo võitis Moskva CSKA vastu avaveerandi

CSKA on sel hooajal olnud Euroopa klubikorvpallis juhtivaks tiimiks ning Euroliiga põhiturniir lõpetati kindlalt esikohal. Ühtlasi on CSKA ka suurima eelarvega korvpalliklubi Euroopas.

Ühisliiga turniiritabelis hoiab CSKA samuti esikohta. Ühisliigas on Moskva tiimil kirjas 19 võitu ja kaks kaotust. Kalev/Cramo on kuue võidu ja 15 kaotusega 12. positsioonil. Kokku mängib liigas 13 võistkonda.

CSKA ja Kalev/Cramo selle hooaja esimene kohtumine oli numbriliselt küllaltki tasavägine ning Moskva klubi võitis lõpuks 4. detsembril koduväljakul toimunud matši 108:100. Seejuures olid kalevlased enne viimast veerandaega veel eduseisus, kuid viimase kümne minutiga viskas CSKA 34 ja Kalev/Cramo 22 silma ning mäng oligi tehtud.

Kalev/Cramo ja CSKA kohtumine algab Tallinnas kell 19.00. Delfi hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis tekstipõhise otseblogi vahendusel.

Kalev/Cramo - Moskva CSKA

Cramo on sunnitud aeg-ajalt mängima maa-ala, et tempos vastu pidada. Kuue mehega kaugele ei purjeta. Soodla pole veel platsile saaanud.

32:28 Rodriguez vastas samuti tabava kaugviskega.

32:25 Suboticilt kolmene.

29:25 Dorbek kiirest.

27:20 Teine veerand läks käima, esimesed punktid Jõesaarelt vabavisetest.

25:20 Esimene veerand Kalevile!

Kohtunikud panid täiega ämbrisse. Halb viga kANGURILE. kOLMAS.

23:18 Clyburn korvi lähistelt.

CSKA kasutab ära teise minutilise mõtteaja esimesel poolajal. Küll tahaks praegu nende pingi lähistel istuda ja kuulata, mida räägitakse.

Kairys muheleb, CSKA on kergelt nokki löödud. Kas toibuvad?

23:16 Dorbek kiirest.

21:16 Jõesaar lähiviskest.

19:16 Higgins vabavisetest.

19:14 Subotic vabaviskejoonelt. Cramo spurt 9:0.

CSKA-l täiesti uus viisik võrreldes algusega. Veerandaega minna 3.15.

17:14 Jõesaar vabaviskejoonelt.

15:14 Dorbek korvi alt ja Kalev/Cramo juhib!

CSKA-l korraga kolm vahetust, ära De Colo, Kurbanov ja Westermann.

13:14 Dorbek kaugelt. Kolmesed on Kalevi tänane ainus mängus püsimise võimalus.

10:14 Hunter korvi alt.

10:12 Mirkovicilt kolmene.

7:12 Hunter korvi alt.

7:10 Kurbanov kolmene. Paus mõjus turgutavalt.

7:7 Kangurilt kolmene. CSKA peatreener Dimitrios Itoudis võttis aja maha. Läheb peapesuks. Mängitud 3.03.

4:7 alley-oop pealtpanek Hunter.

4:5 Van der Mars lähiviskest.

2:5 Antonov korvi alt.

2:3 De Colo kolmene

2:0 Kangur keskpositsioonilt Antonovi vastu. Põmm!

Esialgu mõlemalt poolt eksimused.

Pall mängus.

Algrivistused - meil Kangur, Van der Mars, Dorbek, Jõesaar, Mirkovic. CSKA-l De Colo, Westermann, Antonov, Kurbanov, Hunter.

Vitali Fridzon ajab kohtumise eel juttu Kalev/Cramo peatreeneri Donaldas Kairysega.

Kohtunikud tulevad Lätist, Valgevenest ja Poolast.

Tegelikult peab meeskond mänguks üles antud olema minimaalselt kaheksa mängijaga, aga Kalevi juhtum läheb eriolukorra alla. Vigastused, vigastused, vigastused. Huvitav, mida CSKA mehed mõtlevad?

Kalevi füsioterapeut Priit Lehismets naljatab teleülekandes, et kalevlastel on täna kohal kuus ja pool mängijat. Poole mängija all mõtleb ta Madis Soodlat, kes tänavu tiimis suurt rolli kandnud pole.

Kalevil read nii hõredad... eemal Simmons, Briscoe, Arbet, Sokk, Keedus. Küsite, kes üldse mängib? Pilt saali tablool ei valeta.

Tere õhtust! Suur korvpall koduõuel, Kalev/Cramol külas Euroliiga põhiturniiri parim meeskond Moskva CSKA. Mängu alguseni 13 minutit.