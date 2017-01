Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo peab täna 2017. aastanumbri esimese kohtumise, kui kell 19:30 minnakse võõrsil vastamisi Riia VEFiga. Nagu ikka, teeb Delfi TV kohtumisest otseülekande.

2016. aasta saatsid kalevlased ära napi võiduga, kui 89:84 oldi üle TTÜst. Veel kehvemini käis aga VEFi käsi, kes pidi Läti liigas tunnistama tabeli 8. meeskonna Ogre/Kumho Tyre'i 80:72 paremust. Ühtlasi oli see Riia tiimile hooaja esimeseks kaotuseks koduliigas.

VTB liigas on meie lõunanaabrite seis aga parem - 4 võidu ja 5 kaotusega paiknetakse hetkel 8. tabelireal. Juba laupäeval Tartu Ülikooliga kohtuv Kalev/Cramo leiab end aga 2 võidu ja 8 kaotuse juures eelviimaselt 12. kohalt.

Seega oleks Alar Varraku juhendatavatel võidlulisa hädasti vaja ja ka viimased omavahelised kohtumised näitavad, et Riia VEF on heal päeval alistatav vastane. Nii on Kalev/Cramo viimasest 4 omavahelisest kohtumisest võitnud koguni 3. Viimati kohtuti mullu 19. veebruaril, kui kalevlased võõrsil 84:75 võidu teenisid.

Kas ajalugu kordub, saab näha juba täna kell 19:30, kui pall Riias mängu pannakse.