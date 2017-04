OTSE DELFI TV-s: Kalev/Cramo kohtub VTB liiga hooaja viimases võõrsilmängus Lokomotiv-Kubaniga

Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo peab korvpalli VTB Ühisliigas täna oma hooaja viimase võõrsilmängu, kui külla sõidetakse tabelis kolmandat asetust jahtivale Lokomotiv-Kubanile.

22 mängust viis võitu kogunud Kalevi play-off lootused on juba tükk aega kustunud, kuid sellest hoolimata tuleb hooaeg väärikalt lõpuni mängida. Ülesanne ei saa olema lihtne: Krasnodari esindusmeeskond on hetkel tabelis neljandal kohal ning mõtleb ka kolmandal real oleva Himki edestamisele, mistõttu võib eeldada, et vastased on platsis oma parima koosseisuga ning äärmiselt motiveeritult.

Lokomotiv-Kubanil on 21 mängust kirjas 16 võitu, Himkil 22 mängust 17 võitu. Kokku peetakse põhihooajal 24 kohtumist.

Selle hooaja esimeses omavahelises mängus said venelased Saku Suurhallis kindla 95:64 võidu. Kalevlaste parimatena said Rain Veideman ja Mickell Gladness kirja 11 silma, vastaste poolelt said kahekohalise punktisumma kirja koguni kuus pallurit.

Kohtumine Krasnodaris algab kell 16.00. Otseülekannet kommenteerib Jonas Grauberg.