BC Kalev/Cramo kohtub täna VTB Ühisliigas Riia VEF-iga, kellele jaanuaris võrsil 12 punktiga alla jäädi. Kohtumine Saku suurhallis algas kell 17. Delfi TV otseülekannet kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja Siim Raudla.

Avapoolaja võitis VEF 39:35, seejuures Läti koondise raudvara Janis Blums viskas 21 punkti (kolmesed 9-st 7!). Kalevile on Erik Keedus toonud 11 ja Vitali Ljutõtš 10 punkti.

Kas sellises hoos Blumsi annab üldse peatada? "Ikka annab, ikka annab," muigas Kalevi peatreener Alar Varrak kiires poolajaintervjuus.

Mängu eel:

VEF pidi neljapäeval koduses liigas üllatuslikult 71:80 kaotuse vastu võtma Riia Barons kvartalsilt. Viimases Ühisliiga kohtumises alistati aga BC Astana 73:62.

Liigatabelis hoiab VEF 9 võidu ja 9 kaotusega seitsmendat kohta. Kalev on 5 võidu ja 15 kaotusega 11. Hooaja lõpuni jääb veel kuus kohtumist. Üheksandal kohal asuv Avtodor jääb VEF-ist ja Astanast (samuti 9 punkti) maha kolme võiduga.

Lätlaste mänguvankrit veab vanameister Janis Blums, kes on VTB Ühisliigas kogunud 18,4 punkti mängu kohta. Martins Meiers on teda toetanud keskmiselt 15,4 punktiga ning Mareks Mejeris 10 punktiga. Mitmeid hooaegu Kalev/Cramo rivitsusse kuulunud Armands Skele on lätlaste edusse panustanud 8,9 punkti mängus.