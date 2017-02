Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod lasi endale taaskord visata ligi sada punkti ning VTB Ühisliiga mängus tuli koduväljakul tunnistada Peterburi Zeniidi paremust 93:97.

Vene sai seekord mänguaega vaid 13 minutit, mille jooksul viskas 4 punkti, võttis ühe lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu.

Mängulõpp oli mõlemapoolsete võimalustega. 2.07 enne normaalaja lõppu tegi Tomislav Zubcici kolmene seisuks 93:96, ent Nižni rohkem skoori teha ei suutnudki. Päris mitmed head võimalused jäid kasutamata.

Võitjate tulemuslikum oli 20 punktiga Ryan Toolson, Kyle Landry lisas 18 punkti.

Nižnil skooris kapten Pjotr Gubanov 23 punkti, ent tema mänguaeg piirdus vaid 15 minutiga. Isiklikud vead kukutasid ta varumeeste pingile.

Nižni Novgorod on 5 võidu ja 11 kaotusega liigatabelis 9. kohal. Play-off koht on kahe võidu kaugusel, sest BC Astana alistas täna võõrsil Minski Tsmoki 80:70. Zeniit on 13 võidu ja 3 kaotusega kolmas.