Moskva CSKA sai Ühisliigas hooaja esimese kaotuse

Zeniit sai kohe kohtumise alguses hästi minema ning avaveerandaja järel juhiti 34:24. CSKA suutis küll tasapisi kaotusseisu vähendada, kuid viimasel veerandajal suutis Zenit siiski oma tahtmise peale suruda.

Võitjate resultatiivsemad olid Jalen Reynolds 21, Philipp Scrubb 17 ja Marko Simonovic 15 punktiga. CSKA-le tõid Sergio Rodriguez 15 ning Nando De Colo ja Mihhail Kulagin 13 silma.

CSKA on 13 võidu ja ühe kaotusega ikkagi liiga liidriks. Zenit on kaheksa võidu ja viie kaotusega viies. Kalev/Cramo on kuue võidu ja kaheksa kaotusega üheksas.