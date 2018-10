Martin Dorbek: skoorijutt meie kehvast kaitsest ei vasta tõele

“See skoorijutt, et meil on kehv kaitse, ei vasta tõele. Teeme ise ka kiiremaid rünnakuid, lihtsalt rünnakute arv on suurem. Muidugi oli täna ka kehv kaitse. Nad vastasid igale korvile kohe korviga,“ rääkis Dorbek.

“Saraatovi meeskonna mäng on iga aasta niimoodi üles ehitatud, et neil on individuaalselt väga teravad mängijad. Nad läksid lihtsalt läbi. Peame võistkonnana paremini kaitsma. Täna oli üsna auklik see kaitse. Meil tuleb pikk video vaatamine,“ arvas ta.

Dorbeku sõnul oli kindlasti tegemist kohtumisega, mida mindi võitma. “Kodus tahame kõiki võita. Ei ole nii, et heal päeval võime võita. Peame mingit taset hoidma. Kehval päeval ei tohi nii ära laguneda. Ei ütle, et ära lagunesime, kuid mäng oli kehva,“ leidis ta.