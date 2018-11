Lokomotiv Kubani loots Obradovic: väärisime seda kaotust

"Me polnud viimastel nädalate hästi mänginud. Arutasime oma probleeme koosolekul. Krasnodari oli valmis kaasa sõitma vaid kaheksa meest, aga me uskusime, et suudame võita ja mängisime lõpuni. Teostasime oma plaani ja võitsime," rääkis Kairys VTB liiga kodulehele pärast magusat 85:80 võitu.

"Olime valmis raskeks mänguks. Teadsime, et Lokomotiv armastab mängida agressiivset kaitset ja me peame palli eest hoolt kandma. Üritasime neid rütmist välja lüüa mees-mehe kaitse pealt maa-alale üle minnes ning see aitas meid kõvasti."

Lokomotiv Kubani loots Saša Obradovic: "Olime kaotust väärt. See teeb haiget. Ma ei oska isegi praegu analüüsida, mis valesti läks. See pole lihtne. Mina ja kogu meeskond oleme tulemuses ja oma esituses väga pettunud. Mängijad üritasid kõigest väest, aga tunneme siiski veel puudu teineteise mõistmisest ja õigete otsuste tegemisest."