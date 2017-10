Leedu leegionär on Kalevist lahkumas

Martynas Mazeika on Kalevist lahkumas.

Suure tõenäosusega jäi Ühisliiga hooaja avamäng leedulase Martynas Mazeika jaoks Kalev/Cramo särgis viimaseks.

„Mazeika sai Saksamaalt pakkumise ning kui talle tingimused sobivad, siis lahkub ta meie juurest esmaspäeval või teisipäeval," rääkis Kalevi peatreener Alar Varrak. „Vastavalt lepingule on tal võimalus lahkuda ning meil on võimalus temast loobuda."

Ühisliiga avamängus kaotas Kalev kodus Krasnodari Lokomotiv-Kubanile 62:88. Mazeika viibis platsil vaid neli minutit ning selle ajaga jäi Kalev vastasele alla 11 punktiga. Eurosarja kohtumistes oli leedulasest tagamängija roll suurem, kuid mitte selline, nagu Kalev vajanuks. Mazeika kohale otsitakse juba pikemat aega uut tagamängijat, kes võtaks oma õlule punktide viskamise.

„Mängijaid on, kuid need, keda treenerid tahavad, on liiga kallid," nentis Varrak. „Ma ei soovi mängijat, kes poleks tasemel Mazeikast parem."