Kurb uudis Kalev/Cramole: Simmonsi hooaeg on lõppenud

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna tsentri Cedric Simmonsi jaoks on tänavune hooaeg jalavigastuse tõttu lõppenud.

Simmons tundis pühapäeval Minski Tsmokiga mängu soojendusel, et talla alt käis krõks läbi ning kohtumises kaasa ei teinud. Eile tehtud uuringu tulemustest selgus, et korvpalluri talla all on üks kõõlus rebenenud.

"Seis on selline, et Simmonsi hooaeg on lõppenud," kinnitas Kalevi abitreener Indrek Reinbok Delfile ja Eesti Päevalehele.

See, kas Raplaga kohtumises viga saanud ja samuti Tsmoki vastu mitte mänginud Isaiah Briscoe on homseks Moskva CSKA-ga matšiks tagasi rivis, pole veel selge.