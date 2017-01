Kaasani Unicsi resultatiivseim korvpallur Keith Langford ähvardab VTB Ühisliigas mängimisest loobuda, kui kohtunikud oma tööd paremini tegema ei hakka.

"Olen mänginud korvpalli juba pikki aastaid ja kunagi pole mulle vilistatud esimesel veerandajal kolme viga," kurjustas Langford pärast Unicsi kaotust Moskva CSKA-le.

"Ma ei tea, mis vahe on Euroliigal ja VTB liigal, kuid ma keeldun seda lihtsalt pealt vaatamast. Ma töötan tõesti kõvasti ja austan seda mängu, kuid see on minu viimane hooaeg VTB Ühisliigas, kui midagi ei muutu," ähvardas Langford.

33-aastane ameeriklane on tänavu visanud Ühisliigas keskmiselt 19 punkti mängu kohta. Unics on pärast 91:105 allajäämist CSKA-le 10 võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal.