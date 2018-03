Korvpall ei ole ainult pikkade mäng! VTB Ühisliigas teeb ilma 174cm pikkune tagamängija

Ameeriklane on liiga paremuselt kolmas sööduandja (keskmiselt 6,4 söötu mängus) ning efektiivsusnäitajalt kuulub ta kümne parema hulka.

Värskelt avaldatud statistika kohaselt on Robinson kõigi aegade lühim korvpallur, kes VTB liiga ametlikes mängudes väljakul käinud. Eelmine "tippmark" sai ületatud ühe sentimeetriga.

Read about @AvtodorSaratov' PG @Callmescoop12 - he is shortest guard (174cm) in League history and this season’s biggest breakout player:

📖https://t.co/OXYOhSKggh pic.twitter.com/kHdMjbacKh— VTB United League (@VTBUL) February 28, 2018