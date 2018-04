KOLMESTE KONTSERT | Himki võttis Kalevilt revanši, kaugvisked aina kukkusid

VTB Ühisliiga play-off'ist unistav BC Kalev/Cramo kohtus täna võõrsil Moskva oblasti Himkiga. Seitsmendat võitu tabelisse ei tulnud, Himki jäi peale 96:85.

Esimene poolaeg oli võrdsete heitlus. Kalev läks pikale puhkusele 48:45 eduseisus. Suurepärases hoos olid Isaiah Briscoe ja Erik Keedus, kelle arvel olid vastavalt 19 ja 14 punkti.

Teise poolaja alguses pani Himki käiku juurde, Kalev/Cramo sammu pidada ei suutnud. Vahe kärises sisse ja kodumeeskond sai kontrolli täielikult enda kätte. "Tapvad" olid Himki meeste kaugvisked, tabavus perimeetri tagant 76 protsenti (16/21)!

Võitjate resultatiivseim Charles Jenkins 28 punktiga, kaugvisked 7/8. Sergei Monja lisas 17 punkti kaugvisked 5/6. Võimatu selliste meestega mängida.

Kalevi poolel kogus 28 punkti Briscoe, kuus kolmest (6/10) tabanud Keedus lisas 20 punkti. Kahe kuu pikkuse vigastuspausi lõpetanud Janari Jõesaar toetas meeskonda 9 punktiga. Jõesaar oli sunnitud meeskonda aitama, sest erinevatel põhjustel jäid eemale Branko Mirkovic, Martin Dorbek ja Gregor Arbet.

Himkil ei teinud samuti kaasa mitmed põhimehed, eesotsas Aleksei Švediga.

Eelinfo:

Mäletatavasti lõppes meeskondade esimene kohtumine 7. jaanuaril Tallinnas Kalevi 92:84 võiduga, mille peale klubi mänedžer mängijatelt ja treeneritelt pool kuupalka ära võttis.

Kalev/Cramo on kõik kuus varasemat võõrsilmängu Himkile kaotanud, kuid võimalus lõpuks Venemaa superklubi üllatamiseks on siiski olemas, sest vastastel on vigastustega väljas viis meest. Teiste hulgas nende supertäht Aleksei Šved.

Kalev/Cramo kodulehe teatel jäävad tänasest mängust eemale Gregor Arbet ja Martin Dorbek, kuid tagasi platsil peaks olema Janari Jõesaar.

Üheksa võitu ja üheksa kaotust annavad Himkile liigatabelis viienda koha, Kalev on 6 võidu ja 13 kaotusega eelviimane ehk 12.