Kaotus Kalev/Cramole maksis Minski Tsmoki treeneritele töökoha

VTB liiga 12-st mängust vaid kaks võitnud ja tabelis viimasel real istuva Tsmoki juhendamise võttis üle Rostislav Vergun, keda abistavad lätlane Edmunds Valeiko ja poolakas Wojciech Walich.

"Esiteks tahan tänada Aleksander Krutikovit töö eest, mida ta Tsmokis viimasel hooajal tegi. Tema juhendamisel saavutas meeskond säravaid võite VTB ligias ja FIBA Europe Cupi play-off'is. Kahjuks näitasid selle hooaja tulemused, et me vajame muutust. Seetõttu otsustasimegi koostöö lõpetada. Olen veendunud, et need olid vajalikud meetmed ning teevad meile ainult head," ütles Tsmoki juhatuse esimees Juri Šakola klubi kodulehel.

Neli mängu järjest kaotanud Minski järgmiseks vastaseks on VTB liigas sel pühapäeval tabelis teist kohta hoidev Moskva oblasti Himki.