Kalevi võitude taga peituvad positiivsed muutused

Kalev on Ühisliigas võitnud viimasest neljast mängust kolm. Viimati alistati laupäeval hirmkülmas ja kauges Krasnojarskis väljakuperemehed 91 : 88. Nelja võiduga on Kalev kerkinud play-off’i pääsu piirile ja jagab 7.–9. kohta. Minna on siiski veel pikk tee.

„Püüdsime väga, võitlesime lauas ja suutsime seal võita füüsiliselt tugevat vastast. Olen oma mängijate üle uhke,” sõnas Kalevi leedulasest peatreener Donaldas Kairys mängujärgsel pressikonverentsil. Just võitluslikkus ja agressiivsus on märksõnad, mis iseloomutavad edulainele tõusnud Kalevit.

Kogu austuse juures Kalevi eelmise peatreeneri Alar Varraku vastu on raske eitada fakti, et Eesti esiklubi jaoks hakkasid asjad paremuse poole muutuma pärast peatreeneri vahetust. Kairys on suutnud sügisel tardumusse vajunud Kalevi üles raputada. Meeskond on tema käe all muutunud. Välismaalt tulnuna ja mängijatesse eelarvamusteta suhtudes oli leedulasel lihtsam muudatusi ellu viia.