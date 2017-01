VTB Ühisliiga korvpalliklubi Krasnodari Lokomotiv-Kuban sõlmis lepigu 31-aastase Läti ääremängija Kaspars Berzinšiga, kes sügisel oli vahepeal isegi Kalev/Cramo vaateväljas.

"Kaspars on kogenud mängija, kes tunneb VTB liigat väga hästi. Ta naaseb suurde korvpalli pärast vigastust, kuid teab, et tal pole kohanemiseks palju aega, sest Lokomotiv on suur klubi kõrgete eesmärkidega. Ta teab, kuhu ta tuleb. Tal on olemas vajalikud oskused mängimaks positsioonidel neli ja viis ning ma ootan temalt häid esitusi mitte ainult VTB liigas, vaid eriti just EuroCupil," ütles klubi peatreener Saša Obradovic.

Berzinš: "Kui mind Lokomotivi kutsuti, ei vajanud ma palju mõtlemisaega. On suur au, et niisugune meeskond minust huvitub. Näen selles situatsioonis ainult head: tean Lokomotivis palju inimesi, Obradovic on lahe ja väga kogenud treener, tiimi meditsiinipersonal on tasemel. Lisaks on Krasnodar ilus linn. Tean, et klubil on kõrged eesmärgid ja annan endast kõik, et need saavutada."

Mullu novembris, kui Kalev/Cramo otsis asendust Robert Upshawle, oli Berzinš ka Eesti meisterklubi vaateväljas, kuid läbirääkimised jäid just lätlase vigastuse tõttu katki. Berzinši viimaseks klubiks oli Läti meeskond Ogre.