Kalevi lootused kustuvad? Permi Parma alistas VTB liigas Astana ja tõusis play-off kohale

Kalev/Cramo vs Permi Parma

Korvpalli VTB Ühisliigas jõudis sarnaselt Kalev/Cramole kuue võidu peale juba viies meeskond. Permi Parma alistan täna võõrsil Astana 84:78 ja tõusis turniiritabelis play-off kohale, seitsmendaks.

Parma tegi mängu ära kolmanda veerandajaga, mil jäädi peale 26:14. Sealt edasi oli mäng külaliste käes. Võitjate suurim skooritegija oli 21 punktiga Frank Gaines.

Nii Parmal kui Minski Tsmokil on 17st mängust kuus võitu. Astana ja Riia VEF on samuti kuue võidu peal (mõlemal 18st mängust). Ka Kalevil on kuus võitu, aga 19st mängust.

Põhiturniiril peab iga meeskond 24 kohtumist, Kalevil on mängida veel Moskva oblasti Himki, Minski Tsmoki, Moskva CSKA, Peterburi Zenidi ja BC Astanaga. Neist kodus on mängud Tsmoki ja CSKA-ga.