Kalevi abitreener: müts maha serblaste ees, üks neist mängis katkise ninaluuga

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok tõi pärast 97:88 võitu Krasnojarski Jenissei üle eraldi esile kaks meest – serblased Bojan Subotici ja Branko Mirkovici.

„Müts maha serblaste ees! Üks mees mängis katkise ninaluuga ning Subotic oli oma positsioonist ühe koha võrra nihkes ja pidi võitlema suurematega. Lisaks võistkondlikule panuse väärivad just nemad eraldi esile tõstmist,“ sõnas Reinbok.

„Mirkovic sai trennis käega nina pihta ning pidanuks tegelikult maskiga mängima, aga see tundus tema jaoks ebameeldiv.“

Katkine ninaluu ei takistanud aga Mirkovicil kerkimast 17 punktiga Kalevi paremuselt kolmandaks punktitoojaks Subotici (29) ja Isaiah Briscoe (18) järel.

Lisaks serblaste individuaalsele panusele nimetasid treenerid üheks võidu võtmeks lauavõitlust. „Mul on hea meel, et me selle mängu ära kannatasime. Numbritest on näha, et mehed võitlesid. Jenissei on liigas üks parimaid lauapallide hankijaid, aga me mängisime nad korvi all üle – see tõigi võidu!“ rõõmustas Kalevi peatreener Donaldas Kairys, et lauavõitlus võideti koguni 44 : 30. Jenissei keskmine näitaja on VTB liiga paremuselt teine 37.07.

Teise poolaja lõpus korra isegi 22 punktiga juhtinud Kalev lasi Jenisseil kolmandal perioodil vahe vähendada seitsmele silmale, kuid rabeles keerulisest olukorrast välja.

„Me polnud nende maa-ala kaitse jaoks valmis. Liikusime liiga aeglaselt, ei tabanud viskeid. Pidin oma nutikaimad mängijad sisse panema, et see aeg üle elada,“ lausus Kairys.

Viis võitu ja 13 kaotust annavad Kalevile tabelis 11. ehk eelviimase koha. „Play-off’i pääsuks peame kuskilt veel ekstra võidu suurematelt kätte saama,“ arvas Reinbok.

Kuuest järele jäänud mängust esimene toimub juba esmaspäeval, kui võõrustatakse tabeli viiendat meeskonda Saraatovi Avtodori. Seejärel tuleb veel kohtuda Himki, Minski, CSKA, Zeniti ja Astanaga.