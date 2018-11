Kalev/Cramole alla jäänud Lokomotiv-Kuban lasi nimeka treeneri koheselt lahti

Tänavu EuroCupi aasta treeneriks valitud Obradovic on varasemalt juhendanud Kölni RheinEnergie, BC Kiievi, BC Donetski ja Berliini Alba meeskondi. Lokomotiv-Kubani eesotsas oli ta alates 2016. aastast.

“Minu jaoks oli suur au juhendada Lokomotiv-Kubani meeskonda. Tahan tänada kõiki, kes minuga koos klubis töötasid. Kogesime koos palju ilusaid hetki. Jään Krasnodari oma südames kalliks pidama,“ sõnas töötuks jäänud serblane.

Meeskonda asub nüüdsest juhendama senine abitreener Vlada Jovanovic.

Lokomotiv-Kubanil on Ühisliigas kirjas kolm võitu ja kaks kaotust, mis annab tabelis viienda koha.

⚠ Lokomotiv Kuban and head coach Saša Obradović terminated the contract.



We thank Saša for his work and the results the team achieved under his guidance. We wish him all the best in his future career. #Lokofamily will never forget you! pic.twitter.com/IhrZIHmFNc