Kalev/Cramo võitles Minski Tsmoki vastu viimaste sekunditeni, kuid sai Ühisliigas taas kaotuse

Tsmoki oli kohtumises pidevalt dikteerivamaks pooleks, kuid viimasel minutil oli Kalev/Cramo veel mängus sees oli võimalus noppida ka võit. Jämedam ots oli pidevalt aga Minski käes ning lõppseisu vormistas Maksim Salash, kes tabas viimasel sekundil kaks vabaviset.

Võitjate kasuks viskasid Aliaksandr Kudrautsau 23 ning Christofer Czerapowicz 20 punkti. Kalev/Cramo resultatiivseim oli Isaiah Briscoe 27 silmaga. Branko Mirkovic lisas 15 ning Kristjan Kangur 9 punkti.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo ühe võidu ja kaheksa kaotusega turniiritabelis viimane ehk 13. Minski Tsmoki hoiab nelja võidu ja viie kaotusega seitsmendat kohta.

Minski Tsmoki - Kalev/Cramo

Tsmoki võtab viimase minuti tabavate vabavisete toel 87:84 võidu! Mäng läbi!

Briscoe viskab mõlemad vabavisked sisse. Ilmselgelt soovis Briscoe teise viska mööda visata ja hankida lauapalli, kuid nii asjad siiski ei läinud. Tsmoki juhib 85:84.

1,5 sekundit enne lõppu saab Briscoe vabaviskejoonele.

Kudrautsau tabab mõlemad vabavisked ning seis 85:82 Tsmokile.

5,4 sekundit enne lõppu tabab kaugviske nüüd Briscoe. Tsmoki juhib 83:82. Kiirelt tehakse viga ja Valgevene klubile vabavisked.

Christofer Czerapowicz tabab 9 sekundit enne normaalaja lõppu kaugviske ning viib Tsmoki 83:79 juhtima.

Briscoe tabamuse järel juhib Tsmoki 80:79.

Viimase minuti alguses juhib Tsmoki 80:77.

Kalev/Cramo saab rünnakul mitu korda proovida, kuid keegi ei taba. Tsmoki juhib 78:77.

Mirkovici vabavisete järel on seis 77:77 viigis. 1.36 minna.

Kaks minutit mängida - Tsmoki juhib 77:74.

Tsmoki saab nüüd 75:72 juhtima. 3.09 lõpuni.

Briscoe vabavisete järel saab Kalev/Cramo 72:71 ette. 3.46 lõpuni.

Saddleri vabavisete järel juhib Tsmoki 71:70.

6 minutit enne normaalaja lõppu saab Kalev/Cramo 70:69 juhtima!

68:68 seis viigis. Viigini jõuti Mirkovici ja Dorbeku korvide toel. 7.03 lõpuni.

Kalev/Cramo on asunud vastaseid üle väljaku pressima.

Tsmoki juhib 68:64.

Kolmas veerandaeg läbi!

Bricoe eestvedamisel tuleb Kalev/Cramo lähemale. Seis 64:59 Tsmokile.

Kanguri kaugviske järel väheneb vahe taas alla kümne silma - 64:55. 1.20 kolmanda veerandaja lõpuni.

Tsmoki lisab enda kontole veel neli silma.

58:50 - Tsmoki eduseis püsib. Kolmanda veerandaja lõpuni 4.25.

Võõrustajad saavad 55:47 juhtima ning Kalev/Cramol tuleb võtta minutiline mõtlemisaeg.

6.48 kolmanda veerandaja lõpuni. Tsmoki eduseis 49:45.

Briscoe toob Kalevile veel kaks silma juurde ning Valgevene klubi juhib ainult kolme punktiga ehk seis on võõrustajate kasuks 44:41.

Teise poolaja esimese krovi viskab Mirkovic - Tsmoki juhib 44:39.

Minskis algas kohtumise teine poolaeg!

Rünnakul teevad Kalevi mängu ameeriklased - Briscoelt 10 ja Simmonsilt 7 punkti. Dorbek on lisanud 5 silma.

Tsmoki juhib poolajaks 44:37. Briscoe eelviimasel sekundil tabanud kaugvise aitab vahe vähendada seitsme silma peale.

Soku läbimurde järel on Tsmoki edumaa 41:30. Minski klubi võtab aja maha.

Tsmoki on saanud oma mängu jooksma- juhtitakse 41:25.

3.43 mängida. Minski Tsmoki on asunud 38:25 juhtima.

Sama kiiresti kui vahe vähenes, see ka suurenes. Kalev on taga 23:32 ning uus mõtlemisaeg.

Mõtlemisajast oli kasu. Kalev on visanud järjest viis punkti. 23:27 Kalevi poolt vaadatuna.

Teise veerandaja algus on Kalevile raske. Vastased on alustanud 8:0 spurdiga ning Kairysel ei jää muud, kui aeg maha võtta. Kalev on taga 18:27.

Algas teine veerandaeg.

Esimene veerandaeg lõppenud. Tsmoki juhib 19:18.

Kalevi rünnak on viimastel minutitel takerdunud. 1.15 esimese veerandaja lõpuni, Tsmoki juhib 19:16-

Kalevi peatreener Donaldas Kairys on jäänud oma sõnadele kindlaks. Juba esimesel veerandajal on ta kasutanud kümmet meest.

Gregor Arbet on vigastusejärgsest madalseisust üle saamas. Peatreener Kairys usaldab teda ja seni on tal kõik õnnestunud. 4 minutit lõpuni, Tsmoki juhib 12:11.

Briscoe võtab Kalevi rünnakutel liidrirolli kohe enda õlule.

Algus on mõlemalt poolt üsna krobeline. Lõpuks avab Tsmoki vanameister Kudrjavtsevi 2+1 rünnakust skoori.

KOHTUMINE ALGAS!

Kalev/Cramo algkoosseis: Briscoe, Mirkovic, Keedus, Subotic, Simmons.