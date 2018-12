Kalev/Cramo viskekahur kuni jaanuarini vigastusega väljas

Hooaega suurepäraselt alustanud Almeidal on jalalaba sees valukolle, mis teinud muret juba mitu nädalat. Talle tehti siin kõik vajalikud uuringud, ent roheneemesaarte mees käis enda initsiatiivil arstide manu ka Prantsusmaal. Seal kinnitati, et luu on katki ja jalg vajab pikemat ravi.

Täna riputas Almeida sotsiaalmeediasse sõnumi, kus andis teada, et ta peab mänguväljakult eemal olema 4-6 nädalat. Ta lubas tagasi tulla tugevamana kui kunagi varem.