BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond võõrustab pühapäeval, 15. detsembril VTB Ühisliiga mängus Venemaa tippklubi Krasnodari Lokomotiv Kuban. Vastaste ridades saabub Tallinna ka detsembrikuu liiga kõige väärtuslikum mängija, Venemaa koondislane Andrei Zubkov.

Lokomotiv Kuban võitis detsembris kõik kolm mängu, alistades koduväljakul Moskva CSKA 83:74 ning võõrsil BC Astana 71:51 ja Peterburi Zenidi 68:62. Zubkov panustas nendes mängudes keskmiselt 14 punkti, 6 lauapalli ja 2,3 korvisöötu.

25-aastase Andrei Zubkovi näol on tegemist Venemaa korvpalli uue laine tulijaga. Ta on Lokomotiv Kubani enda kasvandik, kellest tänaseks päevaks sirgunud esindusmeeskonna kapten. Pikkust ja võimu jagub. Jõuline äär "mürab" meeleldi korvi all, samas on Zubkovil olemas täiesti korralik väljast vise. VTB Ühisliigas on ta käesoleval hooajal kaugviskeid tabanud 38-protsendilise täpsusega (14/36).

Zubkov mängib Lokomotiv Kubani esindusmeeskonnas alates hooajast 2011/2012, hooaeg hiljem triumfeeris ta koos meeskonnaga EuroCupi sarjas. Võimas oli ka mullune aasta, kui kevadel jõuti Euroliigas Final Fouri.

Kalev/Cramo ja Krasnodari Lokomotiv Kubani kohtumist näitavad otseülekandes nii TV6 kui Delfi TV. Mäng algab Saku suurhallis kell 17.