Kalev/Cramo tagasitulekuüritus Astanas ebaõnnestus, VTB liiga hooaeg lõpetati kaotusega

BC Kalev/Cramo lõpetas oma üheksanda hooaja VTB Ühisliigas kaotusega, jäädes võõrsil tulemusega 92:102 alla Astanale.

Viimase veerandaja eel veel 16 punktiga kaotusseisus olnud kalevlased suutsid mõned minutid enne lõpusireeni veel olukorra põnevaks muuta ja vahe kuue punkti peale vähendada, kuid vastaste tagameest Malcolm Granti kinni ei saadud - Granti arvele jäi lõpuks 32 punkti.

Kalevi resultatiivseimaks kerkis 24 punktiga Isaiah Briscoe, Branko Mirkovic lisas 23 punkti ja kuus korvisöötu.

Kalevi jaoks lõppes hooaeg kuue võidu ja 18 kaotusega. Kuigi jooksvas tabelis ollakse hetkel viimasel kohal, ei pruugi see veel hooaja lõppkokkuvõttes viimast kohta tähendada, sest Krasnojarski Jenisseil on kirjas viis võitu - ent neil on veel koguni viis kohtumist pidada.