Kalev/Cramo sai VTB liigas otseselt rivaalilt hävitava kaotuse

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond jätkas VTB Ühisliigas hooaega valusa kaotusega, kui võõrsil jäädi lähikonkurendile Permi Parmale alla tulemusega 84:104.

Ilma haigestunud peatreeneri Donaldas Kairyseta Permi sõitnud kalevlased andsid mängu käest juba avaveerandil, mis koguni 9:30 kaotati. Vahe kasvas kohati peaaegu juba 30 punktile, Eesti meeskond ärkas alles viimasel veerandajal, mil hetkeks vahe 11 peale vähendati, ent lõpuks saadi kirja siiski kindel kaotus.

Parma on tabelis viie võidu ja üheksa kaotusega seitsmendat kohta. Kaks mängu enam pidanud Kalevil on tabelis neli võitu, mis annab 12. koha.

Tabeliseis:

Kalev/Cramo ja Parma olid sel hooajal juba korra kohtunud, kui oktoobris võtsid külalised Tallinnas napi võidu 76:74.

Permi Parma - Kalev/Cramo Tabeliseis: Kohtumine on lõppenud - lõppskooriks 104:84 Permile. Kurb. Parma lülitas aga Kalevi kerge ähvardamise järel uue käigu sisse. Vahe oli korraks 11 peal, ent nüüd on taas pigem 15 kandis. 89:75. Kanguri täpne kolmene vähendab vahe 13 peale - 65:78. Mängida on veel seitse ja pool minutit - kas tõesti? McIntyre'i ülikauge kolmene lõpetab kolmanda veerandaja. Numbrid on endiselt nukrad - 54:76. 52:70. Kalev püsib teise poolaja arvestuses küll vee peal, ent suurt tagasitulekut oleks siit narr loota. Kalev on nüüd teist poolaeg alustanud natuke värskemalt ning vahe saanud pisut alla 20 punkit. 44:63. Poolaeg - 32:55. Kalev ei saa kaitses üldse hakkama, kusjuures Permil kukuvad visked ka küllaltki hästi sisse. See mäng tundub juba läinud olevat. Vaataja: Mirkovic ei saa täna mängu juhtimisega hakkama, tema platsile tulle -15 pealt -26 peale. 44:20. Kalev ei saa vastaseid kuidagi kaitses kinni. 39:20. Parma toob kümne sekundiga kaks korvi... Parma kasutas mõtlemisaega. 35:20. Briscoe toob veel kaks punkti. Kalev on teinud 6:0 vahespurdi. 35:18. Hea uudis on vähemalt see, et ka kalevlased saavad nüüd punkte. Briscoe ja Simmons tabavad. 35:14. Veel üks Parma resultatiivne kiirrünnak... 33:14. Sokk tabab kohe vastu kolmese. 33:11. Parma tabab teise veerandi alustuseks kaugviske. 30:9. Ka vabavise sees. 29:9. Parma tabab koos veaga... Parma võitis avaveerandi 30:9! Kalevi algkoosseisu mehed on suutnud kamba peale tuua vaid 2 punkti (Briscoe). 27:9. Sokk tabab kaugelt. Lõpuks ometi. 27:6! Käib avaveerandi viimane minut. Kalevi visked ei lähe üldse - siiani 18-st vaid 3 sisse ja 6 punkti! 25:6. Dorbek jäi täiesti vabaks, kuid tema kaugvise ei taba. Vastased nõelavad kohe kiirrünnakuga. 23:6. Seis on pehmelt öeldes nukker. 21:6. Van der Mars tabab. Kalevi rünnak jookseb taas liiva. 21:4. Kõik visked kukuvad sisse! Viie minutiga juba 21 punkti. 19:4. Veel üks kaugvise kodumeeskonnalt. Kalevi poolel tegi skoori Van der Mars. 16:2. Parma nõelab kiirrünnakuga ning Kalevi kaotusnumbrid kasvavad juba 14-le! 14:2. Bulanov on visanud lühikese ajaga juba 8 punkti. Kalev võtab esimese mõtlemisaja, kui mängitud on vaid kaks ja pool minutit. Ei ole võimalik! Parma paneb sisse juba neljanda kaugviske ja juhib 12:2! 9:2. Briscoe avab teise minuti lõpus Kalevi punktiarve. 6:0. Teine tabav kolmene ja Kalev on jäänud kuue punktiga kaotusseisu. 9:0! Nukker algus! Bulanov paneb veel ühe kolmese nõrgasse. 3:0. Bulanov tabab kümnendal sekundil kaugviske. Mäng algas! Kalevi algkoosseis Briscoe, Subotic, Mirkovic, Keedus ja Simmons. Mängu otsepilti näeb ka siit: http://www.vtb-league.com/en/live/3167587/?wId=642359 Tere, korvpallisõbrad! Peatselt alustab Kalev/Cramo võõrsil üliolulist Ühisliiga mängu Permi Parmaga. Kui Kalev on hetkel 11. kohal, siis Parma asub sama võitude arvuga (4) 7ndal ehk eelviimasel play-offi viival kohal. Kalev mängib täna taas ilma oma peatreeneri Donaldas Kairyseta, kes on haige. Taas juhatab vägesid abitreener Indrek Reinbok.

Mõistagi on Kalev oktoobriga võrreldes saavutanud uue kvaliteedi, ent sama on suutnud ka Parma. Pärast võitu Tallinnas alistati VEF, Nižni Novgorod ja Saratov, lisaks väärib märkimist, et üheksast kaotusest viis (sh Zenidilt, CSKAlt ja Kubanilt) on olnud vahemikus 1-7 punkti, vhaendab Kalevi kodulehekülg. Parma liidriteks on jänkidest tagapaar Codi Miller-McIntyre (23, 191) ja Frank Gaines (27, 191). Eelmisel hooajal nii punktide, söötude kui vaheltlõigete arvestuses Belgia liiga parimaks kerkinud Miller-McIntyre on seni panustanud keskmiselt 16 punkti, 5 lauda ja 7 söötu ning teenis kutse Ühisliiga Tähtede mängule. Varem Bundesligas ja Itaalias mänginud Gaines on visanud keskmiselt 14 punkti. Ääremängija Tre McLean (24, 196) kogus sügisel Kalevi spordihallis 11 punkti ja 8 lauda.

Lätlasest peatreeneri Nikolajs Mazursi kaasmaalane Andrejs Grazulis, senise karjääri Ventspilsis mänginud mees (24, 202), sai Tallinnas kirja 12 punkti ja 7 lauda ning samuti Ühisliiga Tähtede mängul osalenud Ivan Uhhov , eelmisel hooajal Ühisliiga parima noore mängija tiitli võitnud mees (22, 193), 8 punkti. Korvi all kõrgub Angola koondislane Yanick Moreira (26, 211) – temalt Kalevi spordihallis viimati 3 punkti ja 10 lauda.