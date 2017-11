Kalev/Cramo peatreeneriks on saamas mees, kes võitnud nii NBA kui ka Euroliiga

Eesti Päevalehe ja Delfi andmetel on BC Kalev/Cramo peatreeneriks asumas 40-aastane leedulane Donaldas Kairys. Kalevlaste juhendajaks saava Kairyse enda mängijakarjäär jäi küllaltki üürikeseks ning kolmekümnendate eluaastate keskel keskendus ta juba treeneritööle. Selle aja jooksul on ta saanud olla nii NBA kui ka Euroliiga tiitli võitmise juures.

Peatreenerina on Kairys juhendanud Riia ASK-i, Dnipro-Azotit, Minski Tsmokit ja Slupski Energa Czarnit. Viimati nimetatu on olnud ka tema viimaseks töökohaks. Abitreenerina on Kairys olnud ametis aga koguni Moskva CSKA, BC Himki, Vilniuse Lietuvos Rytase ja Kubani Lokomotivi ridades.

Leedu koondise abitreenerina on Kairys aidanud võita 2010. aasta MM-pronksi ja 2007. aasta EM-pronksi. Lisaks on ta käinud kogemusi omandamas NBA klubi San Antonio Spursi juures. Spursi koosseisus tegeles ta vastaste videoanalüüsi ning mängijate hindamisega. Ta kuulus tiimi juurde ka NBA meistritiitliga lõppenud 2002/03 hooajal. Euroliiga võitis ta 2008. aastal CSKA ridades.