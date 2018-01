Kalev/Cramo peatreener: Krasnojarskis saab olema raske - kaugel, külm ilm, veider ajavahe

BC Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliiga hooaega juba homme, kui kell 11 Eesti aja järgi kohtutakse tabelis kaks kohta kõrgemal asuva Krasnojarski Jenisseiga.

Eesti meisterklubi (3 võitu, 9 kaotust) lendas täna Venemaale 11 mängijaga, vigastatute nimekirjas on jätkuvalt Gregor Arbet. "Meil on sellegipoolest korralik kümnemeheline rotatsioon, millest peaks piisama. Mäng on mõlemale klubile väga tähtis. Tahame jõuda play-off'i ja meil on võimalus seda teha," rääkis Kalevi juhendaja Donaldas Kairys Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kas mehed on eelmisest mängust, mille kaotasite võõrsil Lokomotiv-Kubanile, väga väsinud?

Eelmine mäng oli raske, kuid samamoodi olid seda mängule eelnenud trennid. Reisimine nendesse Venemaa paikadesse pole lihtne. Peame olema mentaalselt kõvad, et Krasnojarski mänguks füüsiliselt valmis olla. Mäng toimub kaugel, kus ilm on külm ja ajavahe meie jaoks imelik (+5 tundi Eestiga - toim).

Ilm Krasnojarskis:

On teil midagi eelmisest mängust kaasa ka võtta?

Muidugi. Lokomotivi treener Saša Obradovic tegi meie vastu väga hea treeneritöö, pannes meile tugeva surve peale. Peame olema mentaalselt selliseks kaitseks valmis ning viimastel treeningutel oleme üritanud seda ka simuleerida. Arvan, et oleme nüüd sellepärast tugevamad.

Mille poolest Jenissei ohtlik vastane on?

Neil on väga suured kujud. Kõik mängijad on pikad, kogukad ja heas sportlikus vormis. Kõik visked, mis nad võtavad peale läbiminekut või sööduga vabaks mängimist, saavad nad eksimise korral lauast kätte. Nad on liigas ründelaua poolest üks parimaid meeskondi. See on üks peamisi punkte, mille peale me oma kaitset üles ehitame.

Usute, et play-off koht on veel saadaval?

Meil on veel 12 mängu minna. Kõik on võimalik. Oleme end paari võiduga pannud korralikku seisu. Kui saame iga nädala, mängu ja trenniga paremaks, siis on meil muidugi võimalus. (TABELISEIS)

Jälgisite ka ilmselt seda, mis juhtus peale teie üllatusvõitu Moskva oblasti Himki meeskonnas. Klubis kärbiti palku nii mängijatel, treeneritel, autojuhtidel kui ka koristajatel. Olete ka ise Venemaal töötanud. Üllatab see teid?

Loomulikult pidid nad kuidagi reageerima, et selliseid kaotusi rohkem ei tuleks. Tundub, et midagi sellest ka töötas, sest nad said alles hea võidu (Himki on järjest alistanud Euroliigas nii Crvena zvezda kui Olympiakose, enne seda kaotati Madridi Realile - toim). Nad on hea tiim, kes on võimeline kindlasti paremini mängima. Selge see, et sa pead oma meeskonda motiveerima. Kui see on ainus viis, kuidas seda teha, siis sa kasutad seda.