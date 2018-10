Kalev/Cramo peatreener Kairys pärast valusat kaotust: meil juhtub liiga palju juhuslikke asju

“Meil ei olnud kontrolli mängu üle. Eriti kaitses. Rünnakul olime liiga individuaalsed. Me ei suutnud olla piisavalt mängus sees ja seetõttu oli neljanda veerandaja keskel sisuliselt mäng tehtud. Alles seejärel tegime kaitses mõne ilusama liigutuse. Kaitsemäng ja keskendumine olid alla igasugust arvestust,“ tunnistas Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys kaotuse järel.

Pressikonverentsil pettunud ilmel kohtumisest rääkinud Kairys tunnistas, et juhtus olema üsnagi halb päev. Siiski leidis ta, et päris senise hooaja madalpunktiga tegemist ei olnud. “Hoolin igast olukorrast ja mängust eraldi. Ma ei ütle, et tegime kaitse osas hooaja kõige kehvema mängu,“ leidis ta.

Meeskonna esitusest üldisemalt rääkides tunnistas ta, et mänguplaan ei ole veel korralikult paika loksunud ja kõikide tegevusega ei ole ta lõpuni rahul. Eelkõige valmistas talle tuska tõsiasi, et kohati puudub väljakul organiseeritus.

“VTB-s on tõeliselt raske võita, kui kaitses kehvasti mängida. Meie mäng peab algama kaitsest. Peame olema meeskondlikumad ja stabiilsemad. Selles liigas on vähe meeskondi, kellest suudame üks-ühe vastu mängus üle olla. Meile maksis lõpuks võidu ebaühtlane esitus. Peame olema ühtlasemad. Praegu meil kõik asjad ei toimi. Peame olema meeskondlikumad. Meil juhtub liiga palju juhuslikke asju. Kohati mängitakse nagu tänavakorvpalli,“ tõi ta näite, et ette tuleb liialt palju sihitut tormamist.