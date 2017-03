Korvpalli Ühisliiga president Sergei Kuštšenko sõnul peaks tuleval hooajal liigas osalevate meeskondade eelarve küündima vähemalt kolme miljoni dollarini.

Riias toimunud pressikonverentsil põhjendas Kuštšenko liiga juhtkonna soovi arvamusega, et see tagaks kõrge sportliku taseme. „Mängijate turg on seisus kus meeskonna konkurentsivõime tõstmiseks on selline summa hädavajalik," vahendas Venemaa meedia tema sõnu. „Kui kõigil klubidel oleks minimaalselt nii suur eelarve, oleks tase palju tugevam."

Kalev/Cramo korvpalliklubi asepresidet Toomas Linamäe ei pidanud sellise summa kogumist reaalseks. „Kui liiga annaks sellest summast suurema osa, siis küll, aga ise sellist raha leida... ei, kindlasti mitte!" lausus ta. Linamäe hinnangul on liigas praeguu viis-kuus meeskonda, kelle eelarve jääb alla kolme miljoni dollari. Mõistagi on nende hulgas ka Kalev.

Kuštšenko sõnul on esialgu tegemist siiski lihtsalt liiga poolse sooviga ning selle täitmiseks, üritatakse klubisid abistada nii, et kohalikud sporti toetavad ettevõtted, eelistaksid korvpalli. „Ühisliiga tähtede mäng näitas, et meie liiga vastu tuntakse huvi," nentis ta.

Linamäe tõdes, et liiga juhtide soov on iseenesest mõistetav. „Eks nad soovivad, et liiga alumine ots oleks ühtlasem ja konkurentsivõimelisem," lausus ta. „Tegelikult oleme ka praeguste vahendite juures võimelised paremini mängima ja olema näiteks Riia VEFi tasemel, kuid tuleb tunnistada, et meil on olnud tänavu ka palju ebaõnne."

Venemaa meedia andmetel on Ühisliiga kõige suurema eelarvega klubi Moskva CSKA, kes kulutab aastas 45 miljonit eurot.