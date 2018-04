Kalev/Cramo läheb Euroopa parima vastu hõreda koosseisuga

Simmons vigastas jalga pühapäeval Minski Tsmokiga mängule eelnenud soojendusel. Kalevi füsioterapeudi Priit Lehismetsa sõnul on tegemist talla all tekkinud ülekoormusest tingitud traumaga ning kindel on see, et kolmapäeval ei saa kogenud keskmängija Euroliiga põhiturniiri võitja vastu platsile joosta.