Kalev/Cramo ei suutnud Ühisliigas võiduarvet avada

Eesti korvpallimeister Tallinna Kalev/Cramo sai VTB Ühisliigas neljanda järjestikuse kaotuse, jäädes võõrsil alla Saratovi Avtodorile 77:82 (39:47).

Kalev võitis Martin Dorbeku 13 punkti abil avaveerandi 24:20, kuid kodumeeskond alustas teist perioodi 10:0 vahespurdiga ja asus poolajaks juhtima 47:39. Kolmandal veerandajal võttis Kalev järele ja pääses korraks ka juhtima (54:53), ent siis lasti Justin Robinsonil kohe kaks kaugviset tabada ja Avtodoril uus spurt teha.

Lõpuveerandi seitsmendal minutil viis Cedric Simmonsi vise Kalevi taas ette (69:68), kuid paraku järgnes sellele uus mõõn, kus kalevlased ei saanud kahe minuti jooksul ühtegi punkti ja vahe kärises 69:78-le. Lõpuminutil enam imet ei sündinud.

174 cm pikkune Robinson oli võitjate parim 21 punktiga, Dorbek tõi Kalevi parimana 15 silma. Simmons panustas 12 punkti ja 9 lauapalli. Kalev mängis täna peamiselt vaid seitsme mehega. Näiteks kolm punkti visanud Gregor Arbet ja Kristjan Kangur teenisid mänguaega vaid vastavat 8 ja 5 minutit.

Läbi aastate on meeskonnad omavahel kohtunud nüüd seitsmel korral ning alati on peale jäänud Avtodori meeskond. Kui kalevlased on sel hooajal kogunud vaid kaotusi (4), siis Saratonil on tabelis kaks võitu ja kaotus.