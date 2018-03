Kalev/Cramo abitreener: kohtunike kaela ei tahaks kaotust ajada, aga kahtlasi momente oli

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok tõdes, et VTB liiga mängus Riia VEF-iga vilistati nii mõnigi otsus Läti klubi soosivalt, kuid otseselt kaotuse põhjuseks kohtuniketööd tuua ei saa.

"Oli otsuseid, mis meie pingilt vaadates tunduvad ebaõiglased. Aga nende kaela ka seda kaotust ajada ei tahaks," ütles Reinbok juba Riiast Tallinna poole sõites, kui Kalev pärast 73:78 kaotust bussi kogunes.

"Iseenesest mäng algas paremini kui Parmas (Kalev kaotas Permis 84:104 - toim). Olime seekord paremini valmis. Poisid võitlesid tegelikult hästi ja me domineerisime lauapallides (47:32), kuid rünnakul oli meil suhteliselt kehv viskepäev," jätkas Reinbok.

"Kripeldama jääb, et me kaitses vastaseid pidurdada ei suutnud. Teisel, kolmandal ja neljandal veerandajal visati meile üle 20 punkti. See on kindlasti koht, mis vajab parandamist. Kui tahame selles liigas mänge võita, peab selle numbri proovima alla 20 hoida."

Reinbok nentis, et edasipääsuvõimalusi silmas pidades oli tänane kaotus valus hoop. "Proovisime ikka kahes viimases mängus võidu koju tuua, et hoida meeskonda play-off'i kursil," sõnas ta.

Kalev/Cramo jätkab 4 võidu ja 13 kaotusega tabelis eelviimasel ehk 12. kohal.