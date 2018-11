Kalev peab parandama kaitset ja vahetama tsentreid

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna elupõline unistus on pääseda VTB Ühisliiga veerandfinaali. Selle üks eeldus on liiga teise poolde jäävate meeskondade alistamine. Just selliste tiimide sekka peaks kuuluma Venemaa keskmisi meeskondi Saraatovi Avtodor ja lätlaste Riia VEF. Paraku jäädi mõlemale meeskonnale alla. Kalevi Ühisliiga stardikiirenduse saldo on üks võit ja neli kaotust.

Kaotustest hullemgi on Kalevi näidatav mängupilt. Õigupoolest on need kaks asja omavahel tihedas seoses. Peamine probleem peitub kaitsemängus ning selle paranemiseta pole mõtet rääkida ka võitudest ja kaheksa hulka pääsemisest.