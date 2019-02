Kairys pärast kaotust VEFile: väga suur pettumus!

"Väga pettumust valmistav. Ootasin oma mängijatest suuremat võitlust," sõnas Kairys. "Me ei saa VEF-ile järjekordselt lauavõitlust kaotada, eriti kui tahame võidu peale mängida. Me ei visanud hästi, aga ei mänginud ka rünnakuid väga targalt välja. See oli meie jaoks kodumäng, mille oleksime pidanud võitma, kui tahame play-off'i pääseda. Me ei teinud asju, mida oleksime pidanud tegema."

Kairys tunnistas, et nad pole suutnud VEFi alistamiseks rohtu leida. "Me pole ilmselgelt välja mõelnud, kuidas neid võita. Tavaliselt on meil kaks ülesannet, mida me mängijatele VEF-i vastu mängides anname: peatada nende kolmeseid ja võita lauapalle. Laua võidame tavaliselt kõva kaitsega, mis sunniks neid viskel eksima ning seejärel kõva võitlusega palli pärast. Kolmesed - saame aru, et see on VEF-i mäng ja nad sõltuvad neist. Nad peavad neid tabama rohkem kui 10, et mäng võita ja tavaliselt nad seda teevadki, sest nad tegutsevad kaitses targalt," arutles peatreener.

VEF tabas täna kolmeseid 26-st 12 (Kalev 17-st vaid 2 ehk kõigest 11%-liselt).

"Kokkuvõttes: neil on parem rünnak, paremad viskajad ning neid on raske peatada. Pall liigub hästi sisse-välja, söödud on paremad," lisas Kairys, kes oodanuks paremat mängu eeskätt kahelt leegionärilt: "Mirkovicile mul etteheiteid pole, kuigi tal polnud kõige parem viskeõhtu. Aga ootasin rohkem Wrotenilt ja Lewiselt, et nad meeskonnakaaslastele võimalusi oleks loonud. Tundub, et nad ehitasid neid rohkem endale. See pole winning-basketball. Peame seda asja muutma!"