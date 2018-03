Kairys: paljud mehed ei mänginud oma taset välja

BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys andis VTB kodulehele antud intevjuus mõista, et polnud osade oma mängijatega kohtumises Riia VEF-i vastu sugugi rahul.

Nimesid nimetamata rääkis leedulasest loots pärast 73:78 kaotust: "Õnnitlused VEF-ile. Nad olid täna paremini tasakaalus ja väärisid võitu. Me ei saanud rünnakul hakkama ja tegime 15 pallikaotust. VTB liigas pole selliste numbritega võimalik edu saavutada. Aga me võitlesime, mida võite näha meie ründelaua statistikast. Samal ajal aga ei mänginud mitmed pallurid täna oma taset välja, mis võttis meilt võimaluse võita."

Ilmselt pidas Kairys silmas eelkõige Kalevi leegionäre Cedric Simmonsit ja Branko Mirkovici, kellest esimene tabas viskeid väljakult 2/6 ja kogus 6 silma ning teine abistas meeskonda vaid 2 punktiga, tehes ka 3 pallikaotust. Kalev toetus täna peamiselt Bojan Suboticile, kellelt tuli tervelt 25 punkti, kaks silma vähem kogunud Isaiah Briscoele ning paar üliolulist kolmest tabanud Kristjan Kangurile, kes viskas kokku 12 punkti.

VEF-i peatreener Janis Gailitis: "Kalev on sel hooajal hea ja tugev meeskond. Me ei mänginud täna oma parimal tasemel. Esiteks polnud me lauas täna piisavalt võitluslikud. Aga vigastustest hoolimata võitlesime lõpuni ja väärisime võitu. Meil on Kaleviga VTB liigas omamoodi rivaliteet, lisaks avaldavad need mängud otsest mõju play-off'ile. Ma olen selle võidu üle väga õnnelik."

