Kairys CSKA-ga lahingu järel: viisime mänguplaani suurepäraselt ellu

BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys ütles pärast vägevat lahingut Moskvas, kus kalevlased kaotasid VTB Ühisliigas CSKA-le vaid 100:108, et kõik mängijad pakatasid täna enesekindlusest ja viisid mänguplaani suurepäraselt ellu.

"Ma arvan, et meeskond oli valmis CSKA-ga mängima. Suutsime matši ajal oma plaani ellu viia ja mängijad tundsid end väljakul hästi. Lõpus vajasime võitmiseks, et kodumeeskond teeks vigu, ent CSKA on väga kõrgetasemeline meeskond ja nad ei andnud meile võimalust," sõnas Kairys ootamatult pingeliseks kujunenud kohtumise järel. "Ma arvan, et me uskusime täna endasse."

CSKA juhendaja Dimitris Itoudis teatas, et mitme põhimehe vigastused jätsid kohtumisele oma jälje. "Elus pole miski lihtne ja täna saime sellele järjekordselt kinnitust. Ausalt öeldes ma arvan, et Paša Korobkov polnud täna veel valmis mängima (mängis seitse minutit - toim.). Leo (Westermann), Othello (Hunter) ja Andrei (Vorontševitš) vigastused tegid meie koosseisu märgatavalt õhemaks," lausus Itoudis.