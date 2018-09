Hooaja eelvaade: Kalev/Cramot peetakse VTB Ühisliigas kõige üllatusvõimelisemaks meeskonnaks

"Kui te mõtisklete, kes suutis hooaja vahelisel ajal kõige kõvema projekti kokku panna, siis vaadake Kalev/Cramo suunas," kirjutab Gertšikov Ühisliiga kodulehel.

"Donaldas Kairys jättis meeskonda tiimi aju Branko Mirkovici, autoriteetse ja usaldusväärse kapteni Martin Dorbeku, eatu Kristjan Kanguri ja mõned rollimängijad. Vaadates paberile - ja hooajaeelseid matše -, siis on seniste vigade kallal tublit tööd tehtud. Tabeli keskmike hulka kuuluvast Kalevist on saanud üks tugevamaid kandidaate play-off´i kohale," leiab ajakirjanik.

Uutest täiendustest toob Gertšikov eraldi välja Ivan Almeida, kes vedas mullu Wlocaweki Anwili Poola meistriks ja nimetati tugeva Poola liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.

"Ärge laske end tema kodumaast, Roheneemesaartest, ära petta. Almeida on viimasel viiel aastal mänginud Euroopa tugevates ja tõsistes liigades, kus on väga hästi hakkama saanud. Ta teab, kuidas võita ja mida selleks on vaja teha," kirjutab Gertšikov ning lisab lõpetuseks: "Ja lisaks Ivanile tulid ju Tallinna veel neli korralikku leegionäri. Kalev on nüüd kindlasti meeskond, keda peavad kõik kartma."