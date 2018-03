FOTOD | Play-offi lootus elab: Kalev/Cramo sai Ühisliigas üliolulise võidu

Kõik senised seitse omavahelist mängu kaotanud Kalev jäi Kalevi spordihallis avaveerandi lõpuks 21:28 kaotusseisu, kuid pääses poolajavileks juhtima 51:44. Kolmanda perioodi järel olid kalevlaste edunumbrid 72:66 ning põnevate lõpuminutiteta kindlustati tähtis võit. Külalised jõudsid 42 sekundit enne sireeni Coty Clarke korvist veel kahe punkti kaugusele (89:91), ent Isaiah Briscoe tabas seejärel neli vabaviset.

Briscoe oligi Kalevi resultatiivseim 21 punktiga, neli kaugviset tabanud Gregor Arbet ja Branko Mirkovic lisasid võrdselt 12 silma. Kahekohalise punktisummani jõudsid ka Thomas van der Mars, kes viskas 11, ja Bojan Subotic, kes tõi 10 silma. Kristjan Kangur panustas võitu 9 punkti ja 9 lauapalli.

Kalevil on nüüd tabelis 6 võitu ja 13 kaotust, mis annab 13 meeskonna konkurentsis 11. koha. Kaheksandal ehk viimasel play-offi pääsemise kohal asuval Minski Tsmokil on 6 võitu ja 11 kaotust (Tabeliseis).

Kalev/Cramo - Saratovi Avtodor

95:89. Kalev võidab kohtumise.

95:89 Briscoe tabab

Avtodori kolmene ei taba. Briscoe saab taas vabavisked.

93:89 Briscoe tabab vabavisked. Avtodor võtab aja maha. 20,9 sekundit lõpuni.

91:89 20.9 sekundit lõpuni. Briscoe saab vabavisked

88:87 1.17 lõpuni

88:85 Kanguri vabavise. 1.42 lõpuni

87:85 Mirkovicilt halb sööt, lisaks teeb ta vastaste kiirrünnaku takistamisel vea. 2+1

85:80 Avtodorilt kaks kolmest järjest ning vahe on taas vaid viis punkti. Kalev võtab aja maha. 3.45 lõpuni.

82:74 Kalevi kaitse peab. 4.40 lõpuni

79:71 Briscoe vedamisel on Kalev raskest punktist üle saanud.

72:69 Kalevi rünnaku rütm on kadunud.

Algas neljas veerandaeg

Kalevi edu sulas pärast seda kui Avtodor vahetas mängujuhti.

72:66 Kolmas veerandaeg on lõppenud.

65:60 Kalev lasi Avtodori mängu tagasi.

63:51 Kalev on Avtodori rünnaku kinni võtnud ja oma rünnakul ise skoori teinud. 3.28 jääb kolmanda veerandaja lõpuni ning vastane võtab juba teise minutilise mõtlemisaja.

59:51 Kolmandal veerandajal on skoor visalt kasvanud, kuid Kalev kontrollib endiselt olukorda.

57:49 Avtodori leeris on paras segadus ning Pašutin võtab aja maha. Kalevi jaoks on praegu kõik hästi. 6.31 veerandaja lõpuni.

Algab teine poolaeg!

Kalev suudab Avtodori pidurdada kui ei lase neid jooksma. Positisoonirünnak ei suju Venemaa klubil kuigi hästi. Vähemalt esialgu pole olnud parim päev vastaste mängujuhil Justin Robinsonil.

Esimesel poolajal oli Kalevi suurim korvikütt Gregor Arbet, kes on tabanud neli kolmest ja saanud kokku 12 punkti. Thomas van der Mars ja Isaiah Briscoe on lisanud 9 silma. Avtodorile on visanud Coty Clarke 11 punkti.

51:44 Esimene poolaeg on lõppenud!

50:43 Briscoe teeb vaheltlõike ja lõpetab kiirrünnaku pealtpanekuga. Avtodori peatreener Jevgeni Pašutini jalalöök tabab seepeale tooli, mis pikali lendab. Kohtunikud ei reageeri. 1.23 teise veerandaja lõpuni.

46:43 Avtodori rünnak jääb seisma, Kalev aga nopib punkte.

2.51 veerandaja lõpuni. Positisoonirünnakut suudab Kalev hästi takistada ning Dorbeku kiirrünakust tuleb tabloole viik.

38:41 Kalev otsib punkte korvi alt ja see on õige.

31:37 Avtodor kasutab väga lihtsalt rünnakut: üle ja peale või üle, palliga mängijale kate ja peale. Kalevi kaitse jääb kohati passiivseks. 5.49 veerandaja lõpuni.

29:33 7.31 teise veerandaja lõpuni. Kalev püsib mängus tänu Arbeti neljale kolmesele.

24:28 Arbet tabab juba oma kolmanda kolmese.

Kalevi rünnak ei suju väga hästi, kuid õnneks on saadud abi ründelauapallidest. Avtodor kontrollis esimest veerandaega.

21:28 Esimene veerandaeg on lõppenud.

16:22. Kalevi kaitse on pisut sassis, kuid õnneks viskasid Avtodori mängijad paar korda vabalt positsioonilt mööda.

10:16 Kalevil on vead täis, vastane mängib teravalt. 4.47 veerandaja lõpuni.

10:14 Avtodori lühikesekasvuline mängujuht Justin Robinson algatab osavalt kiireid rünnakuid ning esialgu jääb Kalev nende pidurdamisega hätta. Positsioonirünnaku takistamisega saadakse paremini hakkama.

10:10 Neli minutit mängitud.

Mäng on alanud üsna rahulikus tempos. Kanguri vabavisked viivad Kalevi ette.

Kohtumine algas!

Kalevi algviisik: Briscoe, Mirkovic, Keedus, Kangur, Simmons.

Kalev astub Ühisliiga tabelis 12. kohal. Avtodor (8 võitu ja 7 kaotust) on 6. kohal.

Tere õhtust! Kalev/Cramo korvpallimeeskond kohtub täna Ühisliigas Saraatovi Avtodoriga. 5 võitu ja 13 kaotust kogunud Kalev vajab play-off mängudele jõudmise lootuse säilimiseks võitu.