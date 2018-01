FOTOD | Kalev/Cramo uus tase!? Rahakas Euroliiga klubi Himki pandi korralikult paika

Kalev domineeris kohtumist sisuliselt algusest peale. Vaid esimesel veerandajal olid nimekad külalised paar korda mõne punktiga peal. Kalevlased olid hoos, Himki samal ajal mitte kõige paremini valmis. Avavpoolajal lubas Himki endale visata tervelt 57 punkti (poolaeg 57:38).

Võidu vormistamine läks vähe närviliseks, aga kuna veel 4. veerandajal oli vahe korduvalt üle 20 punkti Kalev/Cramo kasuks, siis mahamängimise varu oli. Teise poolaja küll Himki võitis 46:35, ent kogu mäng Kalevile 92:84. Eelmine kord kui Eesti meisterklubi suutis VTB-s Euroliiga satsi alistada jääb pea kolme aasta taga. 2015. aasta 1. veebruaril hullas Kalev Alar Varraku juhendamisel Saku suurhallis Nižni Novgorodi vastu 110:76.

. @BC_Kalev started the year in style and beat @Khimkibasket at home 92-84 on 15 pts by Thomas van der Mars. Bojan Subotic added 14 pts and 7 rebounds, Branko Mirkovic finished with 14 pts and 7 assists. @Shved23 scored 30 pts and made 6 assists. pic.twitter.com/n0z7igsQMe