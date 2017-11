FOTOD | Kalev/Cramo juhtis viimasel veerandil Zeniidi vastu kolme punktiga, kuid VTB liiga esimene võit jääb ikka ootele

BC Kalev/Cramo kaotas Kalevi spordihallis Peterburi Zeniidile 89:95 ning jätkab VTB Ühisliigat nelja kaotusega, olles seejuures liiga ainus võiduta meeskond. Viimase veerandi alguses juhtis Kalev/Cramo hetkeks kolme punktiga.

Kalev kaotas poolaja 9 punktiga, kuid vähendas viimase veerandi eel vahe ühele silmale. Neljandal veerandil pääseti ka kolme punktiga ette (68:65), kuid Peterburi meeskonnal kulus kaotusseisust väljatulekuks vaid kaks rünnakut. Viimast korda pääsesid Alar Varraku hoolelused juhtima Cedric Simmonsi vabaviskest 74:73, kui mängida jäi veel kuus ja pool minutit. Pärast külaliste 11:0 vahespurti leidis Kalev end 74:84 kaotusseisust.

Kui mängida jäi 8 sekundit, tabas ründelaua saanud Simmons lähiviske ja vähendas vahe neljale silmale 89:93, kuid Karasev oli vabavisetel kindel ega lasknud võõrustajatel imetegu korda saata.

Branko Mirkovic viskas Kalevi parimana 22 punkti, Simmons lisas 20 punkti ja 11 lauapalli, Janari Jõesaar 16 ja Kristjan Kangur 10 silma. Zeniidi resultatiivseim oli Sergei Karasev 24 punktiga, Kyle Kuric panustas võitu 19, Marko Simonovic ja Drew Gordon mõlemad 15 silma, viimane korjas ka 9 lauda.

Kõikides viskeprotsentides oli Kalev Zeniidist parem. Vabavisked 53 % vs 46 %, kahesed 59 % vs 52 %, kolmesed 35 % vs 34 %, vabavisked 82 % vs 67 %. Lauavõitluse võitis Kalev 40:28. Pallikaotusi tehti aga 17 Zeniidi 7 vastu.

Tabelis neljandat kohta hoidvale Zeniidile oli see ühe kaotuse kõrvale neljas võit.

Koos Kaleviga oli seni veel võiduta nädala pärast Tallinnasse tulev BC Astana, kes alistas täna lisaajal 90:84 Parma Permi.

Teised mängud:

Minski Tsmoki - Kaasani Unics 65:91

Saratov - Lokomotiv Kuban 77:110