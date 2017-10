FOTOD | Kalev/Cramo alustas VTB liiga hooaega 26-punktilise saunaga

Eesti meisterklubi kaotas juba avaveerandi 12 punktiga 13:25, kuid võitles endale poolajaks välja enam-vähem soliidse 10-punktilise kaotusseisu. Paraku lasti järgmisel veerandil külalistel taas 10 punkti rohkem visata ning viimane veerand oli 2015/2016 Euroliiga pronksmedalistile vaid vormistamise küsimus.

Branko Mirkovic viskas üleplatsimehena 20 punkti, Janari Jõesaar lisas 11 silma. Kalevi lauas oli tublim Kristjan Kangur 7 palliga. Krasnodari resultatiivseimana lõpetas Brian Qvale 17 punkti peal. Trevor Lacey lisas 14 punkti.

Lokomotiv-Kubani ridadesse kuuluv Frank Elegar meeskonnaga Tallinnasse ei reisinud.

Kõige rohkem juhtis Lokomotiv-Kuban 33 punktiga. Suurim vahespurt oli külalismeeskonnal 12, Kalevil 6-punktiline. Kalev tegi 20 pallikaotust vastaste 10 vastu. Lauavõitluse kaotasid Alar Varraku hoolealused 28:37.

Järgmisel pühapäeval sõidab Kalev/Cramo külla Kaasani Unicsile. Juba teisipäeval võõrustavad kalevlased koduses meistriliigas Pärnu Sadamat (otsepilt Delfi TV-s).

Kalev/Cramo - Lokomotiv-Kuban

62:88 KOHTUMINE ON LÕPPENUD

55:85 Vaikselt tiksutakse lõpu suunas.

47:78 5.36 jääb kohtumise lõpuni. Kalev võtab aja maha. Platsil olevad meeskonnad pärinevad selget erinevatest liigadest. Kuban mängib kaasaegselt: kiirelt ja individuaalselt meisterlikult, Kalev aga nagu tavaline Eesti liiga sats.

47:73 Nüüd kukuvad külalistel juba ja n-ö kellavisked.

ALGAS NELJAS VEERANDAEG

45:65 KOLMAS VEERANDAEG ON LÕPPENUD

45:65 Kalev kasutab nüüd hoopis lühikest koosseisu, kus tsentrit platsil pole.

41:56 Kuban avaldab kaitses tugevat survet ja mängib vea piiril.

38:56 Külalised kontrollivad mängu.

34:52 Kolmanda veerandaja algus on Kalevi jaoks täis ebaõnnestumisi. 6.58 kolmanda veerandaja lõpuni. Kalev võtab aja maha

ALGAS TEINE POOLAEG

Külaliste paremus väljendub paremas tabavuses. Lisaks on Kalev teinud juba 11 pallikaotust, vastaste 6 vastu.

Kalevi rünnak on seni püsinud liialt Mirkovici õlul. Meekonna 34st puniktist 17 on tema arvel. Kui Kalev tahab mängu käiku muuta, peavad ka teised hakkama rünnakul punkte tooma.

Kuigi Kuban kontrollib jätkuvalt mängu, muutusid Kalevi jaoks asjad paremaks pärast seda, kui hakati mängima kahe pikaga. Vähemalt kaitses on asjad paremad, sest külalised ei saa enam korvi all nii vabalt punkte noppida. Seni väljandus nende ülekaal just selles tsoonis.

34:44 ESIMENE POOLAEG ON LÕPPENUD

31:42 Kalevi rünnak on paranenud ning vastaste hoog pisut raugenud. Kahe pika kasutamine on end praegu õigustanud. Korvi alt on Kubani mängijatel raskem korvini jõuda. Seni valitsesid nad seal täielikult. 1.28 teise verandi lõpuni.

27:37 Kalevil on olnud paar õnnestumist.

Kalev proovib mängida kahe tsentriga. Korraga on väljakul Simmons ja Van der Mars.

21:34 Kubani kaitse eksmius ajas peatreener Šaša Obradovici nii pahaseks, et ta võttis aja maha. 5.36 teise veerandi lõpuni.

19:34 Mirkovic on toonud Kalevile juba 14 punkti. Kuid teised...

16:29 Mirkovic on seni Kalevi poolel ainus sõdur...

ALGAS TEINE VEERANDAEG

Esimene veerandaeg näitas taseme vahet. Kalev vajab mängu tagasi tulekus uut käiku. Eelkõige tähendab see senisest paremat kaitsemängu.

13:25 ESIMENE VEERANDAEG ON LÕPPENUD

12:20 Kalevi kaitse ei pea enam üldse, ise aga ei suudeta korvideni jõuda. Alar Varrakul ei jää muud üle, kui võtta teine mõtolemisaeg. 1.55 jääb esimese veerandaja lõpuni.

12:15 Vastaste kaitse on muutunud aktiivsemaks ja see tekitab Kalevile probleeme.

12:10 4.55 jääb esimese veerandaja lõpuni ja Kalev võtab aja maha. Rünnakul on seni asjad laabunud, kuid kaitses jäädakse korvi all hätta.

12:8 Kalevi algus on igati korralik.

8:6 Mirkovic on kostitanud vastaseid juba kahe kolmesega.

KOHTUMINE ALGAS

Kalevi algviisik: Van der Mars, Subotic, Keedus, Jõesaar, Mirkovid.

Kubani koosseisu peaks kuuluma ka ekskalevlane Frank Elegar, kuid Tallinnasse ta ei sõitnud.

Venemaa klubi saavutas alles tunamullu Euroliigas kolmanda koha. Meeskonna tänavuses koosseisus on mitu venemaa koondislast (Jevgeni Baburin, Dmitri Hvostov, Valdimir Ivlev), aga ka eestlastele hästi tuttav, mõned aastad tagasi Tartus pallinud Ivan Neljubov.

Tere õhtust! Alustame Ühisliiga hooaja esimese mängu ülekandega.