FOTOD | Kalev vajus viimasel veerandil ära ja kaotas VEF-ile neljandat korda järjest

BC Kalev/Cramo - Riia VEF

Kalev kaotab mängu 75:85. VEF põrgatab viisakalt lõpuni.

Durhami vabavisete järel seis 75:85. Publik valgub vaikselt saalist minema. Kalev võtab veel aja maha. Üks seltskond fänne pahandab Kairysega kõvasti.

75:82 Wroten korvi alt. 32,4 sekundit mängida.

Moultrie pealtpaneku järel seis 71:82. Dorbek teeb veel vaheltlõike ja kerged punktid korvi alt. 73:82. 55 sekundit minna.

67:82 seis. Kaks minutit mängida. Kaotusest ei ole vist pääsu.

Tablool numbrid 67:79 (Ate vabavisked). Mänguaega 3.18. Kalev võtab teist korda teise poolaja jooksul aja maha.

GIF89a : VEF-i meestel on lihtsalt sisu rohkem. Eesmärgiks on võetud Kalevile ära panna ja seda tehaksegi. 4- ndat korda järjest...Hing on võtmesõna. Kus see meie meestel on?

GIF89a : Sellist vilepartiid pole ammu näind

67:77 Jõesaar meelitab Zackilt tema kolmanda vea välja ja tabab vabavisked. 4.25 aega veel järgi võtta.

5 minutit jäänud mängida, tablool Kalevi kaotusnumbrid 64:77.

65:77 Lynch paneb esimese vabaviske sisse, teise mööda. Nõnda kaotusseis palju ei vähene.

62:74 Cavars teisel pool väljakut ka.

62:72 Lewis toob korvi alt kaks punkti.

60:72 Andrews paneb kolmese ja Kalev võtab aja maha. 6.49 vaja veel mängida. VEF-i mehed on pingile minnes heas tujus.

Kahe minutiga on VEF teinud 11:2 spurdi.

Kisub käest ära. Kalev juba 60:69 taga.

60:63 Zack lajatab ülevalt alla ja jääb korvi külge kõõluma.

60:61 Wrotenilt korvi alt kaks punkti.

58:61 Ausejs tabab kolmese.

VEF saab veel korvi alt punkte ja viimane veerand algab seisult 58:58.

Wroten, kes täna 9 minutit mängida saanud, viib vabavisetest Kalevi 58:56 ette.

56:56 Kitsing viigistab, aga seekord kolmesest!

53:56 Arturs Ausejs avab oma punktiarve kolmesega.

3. veerandaja lõpuni veel 2.01 minna.

Kitsing viigistas kolmest vabaviskest 53:53!

Kalev juhtis viimati avaveerandil seisul 12:10, enne kui VEF kolmesega ette läks.

Vabavise ei tabanud.

50:53 Zack korvi alt ja Lynch teeb talle veel vea ka.

50:51 Mirkovic korvi alt.

48:51 Durhami keskpositsioonivise.

46:49 Kangurilt hea läbiminek ja korvi alt kaks punkti.

48:49 VEF-i kaks järjestikust kolmest on korvist välja hüpanud. Kangur toob Mirkovici söödust korvi alt veel kaks punkti.

5.38 kolmandat veerandaega mängida, Kalev 44:49 taga. Zacki kahene ja vabavise otsa.

44:46 Moultrie'lt kauge kahene.

42:46 Jõesaarelt vaheltlõige ja kiirrünnakult kaks punkti.

40:46 Mejeris tabas kaks vabaviset. Vea tegi Lewis, kes ka kohe pingile võeti.

40:44 Moultrielt tabav keskpositsioonivise.

38:44 Mistersilt, jälle vaba, tuleb kolmene vastu. Viiest neli tal neid täna, kokku 15 p.

38:41 Moultrie teeb vaheltlõike ja paneb ka ise pealt!

36:41 Mejeris tabas kahest vabaviskest ühe.

Algas teine poolaeg!

Punkti- ja laualiidrid:

Mõned statistilised numbrid:

VEF jõuab veel korralikule viskele ka, aga ei taba. Poolaja võidavad külalised 40:36.

VEF võtab 6,7 sekundit enne veerandi lõppu veel aja maha.

36:40 Lynchilt kaks punkti Kalevile.

34:40 Andrews paneb kohe teise kolmese otsa.

34:37 Andrews tabas kolmese, Kitsing kohe kahese.

32:35 Dorbek kolmest ei tabanud, aga Lynch toob lauast kaks punkti ära.

See oli Zacki viga Lynchile enne vabaviskeid:

VEF võtab esimest korda aja maha, kui teise veerandi lõpuni jääb veel 3.13.

30:35 Küll aga jõuab pall korvi Lynchi vabavisetest!

Jõesaar tegi hea vaheltlõike, aga pall selle rünnakuga korvi ei jõudnud.

28:35 Lewis tabab kaks vabaviset.

26:35 Ate läbimurre ja korvi alt sisse.

26:33 Kitsingult kaks punkti juurde.

4.58 teise veerandi lõpuni.

24:33 Lynch lõpetab Kalevi kiirrünnaku resultatiivselt.

22:33 Cavars paneb pealt. Kalev võtab aja maha.

22:31 Lewis tabas kahest vabaviskest ühe.

21:31 Moultrie küsis kohtunikult: "Üks tehniline, palun!" Jageles teisel pool väljakut toimunud olukorra pärast. Misters tabas vabaviske.

21:30 Kalevil oleks nagu üks mees vähem väljakul. Mistersit polnud jälle keegi takistamas. Täielik tühjus mehe ümber.

21:27 Misters vastab kolmesega. VEF kuuega peal.

21:24 Teine veerand algab Moultrie kahe punktiga.

Katseaja-mees Wroten tabab vabavisked ja tablool VEF-i eduseis 24:19. Sellega ka esimene veerand lõpeb.

15:20 Andris Misters jääb kolmesejoonel täiesti vabaks.

15:22 VEF-ilt kiirrünnak otsa, Mejeris pealt. Paha-paha on see veerandi lõpp.

15:17 Vabavise sees.

14:17 Reggie Lynch korvi alt koos veaga.

12:17 Klavs Cavars suurendab vahe juba viiele.

12:15 Martin Dorbek avas oma vigade arve ja Glenn Cosey tabas mõlemad vabavisked.

12:13 Andrews tabas samuti kolmese. Punkt-punkti mäng.

12:10 Vahepeal tegi ka VEF skoori, aga Mirkovic vastas kolmesega!

9:8 Lewis keskpositsioonil vaba ja tabab. Kalev taas juhtima!

7:8 Mirkovic pani vabavisked ära. Pall ka Kalevil. 6.08 veerandaja lõpuni.

Oli ebasportlik! Mirkovic vabaviskejoonel. VEF-i treener pole rahul ja saab tehnilise ka. Publik plaksutab.

Mirkovic teeb vaheltlõike ja võetakse maha. Kohtunikud vaatavad videost, kas oli ebasportlik.

5:8 Zackilt kerged kaks punkti korvi alt.

5:6 Zack ülevalt alla.

5:4 Moultrie viib Kalevi ette.

3:4 Jõesaar tegi vea pealt panna üritanud Mejerisele, kes tabas ühe vabaviske.

3:3 Ate nõelab kolmese vastu.

3:0 Vabavise ka kotis.

2:0 Kangur avab skoori ja saab veel vabaviset ka visata.

Esimese minuti jooksul skoori avada pole suudetud.

Kalev/Cramo alustab rivistuses Branko Mirkovic, Janari Jõesaar, Arnett Moultrie, Chavaugn Lewis, Kristjan Kangur. VEF: Steve Zack, Arturs Ausejs, Jabril Durham, Artis Ate, Mareks Mejeris.

Tühje kohti veel on. Eriti ajakirjanike taga otsatribüünil, kus istuvad vaid kümme ajateenijat.

Soojenduse viimased hetked.

