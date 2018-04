FOTOD JA VIDEO | Valus! Kalev/Cramo kaotas Tsmokile lisaajal, Briscoe ja Simmons jäid kõrvale

Korvpalli VTB kustusid BC Kalev/Cramol võimalused jõuda play-offi.Täna jäädi koduväljakul lisaajal 80:85 alla Minski Tsmokile ja nii teeniti tabelisse kuue võidu kõrvale 15 kaotus.

Kohtumine oli algusest peale väga võrdne. Poolaja Kalev võitis 41:38, aga tõhusamat vahespurti teha ei õnnestunud. Lisaajale mindi seisul 73:73.

Kalevi resultatiivseim 20 punktiga Bojan Subotic, Thomas Van der Mars lisas 18 punkti. Vastastel oli 24 punktiga üleplatsimees Rootsi koondislane Christofer Czerapowicz.

Tsmoki tõusis kümnendaks (7/12), Kalev on jätkuvalt eelviimane ehk 12nes (6/15).

Eelinfo:

Turniiritabelis on Kalev/Cramo kuue võidu ja 14 kaotusega 12. kohal. Minski-Tsmoki hoiab kuue võidu ja 12 kaotusega aga 10. positsiooni. Viimasel play-off'i viival ehk kaheksandal kohal on Permi Parma seitsme võidu ja 12 kaotusega. Seitsmendal kohal oleval Nižni Novgorodil on seitse võitu ja 11 kaotust.

Sel hooajal on Kalev/Cramo ja Minski-Tsmoki korra juba kohtunud ning toona teenis Valgevene klubi koduväljakul 87:84 võidu. Eelmistel hooaegadel Tallinnas toimunud omavahelistes matšides on alati peale jäänud Kalev/Cramo.

Kalev/Cramo ja Minski-Tsmoki kohtumine algab kell 17. Delfi hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis tekstiõhise otseblogi vahendusel.