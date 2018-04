FOTOD | Imet ei sündinud! CSKA võttis oma, Kalev/Cramo võitles kuue mehega nagu jaksas

CSKA ja Kalev/Cramo selle hooaja esimene kohtumine oli numbriliselt küllaltki tasavägine ning Moskva klubi võitis lõpuks 4. detsembril koduväljakul toimunud matši 108:100. Seejuures olid kalevlased enne viimast veerandaega veel eduseisus, kuid viimase kümne minutiga viskas CSKA 34 ja Kalev/Cramo 22 silma ning mäng oligi tehtud.

Kalev/Cramo - Moskva CSKA

95:105 Mirkovici kolmest lõppseis.

Viimane minut käib.

92:105 Jõesaar korvi alt.

Dorbek, Mirkovic ja Jõesaar pole tänases kohtumises puhkust saanud. Mängivad kõik 40 minutit.

Seisul 90:105 võttis CSKA peatreener Itoudis kolmandat korda aja maha.

89:105 Hunter vabaviskejoonelt.

Minna 1.35. Itoudis tahab meestele loengut pidada. Õnneks mitte eriti pikka, ainult minuti saavad. Kiirkursus.

89:103 Kangurilt kolmene.

Lõpuni 2.25 ja veel korra võttis Kalev/Cramo aja maha.

86:101 Kangur tagasihüppelt.

84:98 Hunter korvi alt.

84:96 Hunter tagasiliikumiselt, raske vise.

84:94 Kangur ja Subotic kombineerisid suurepärase rünnaku. Suboticilt 2+1.

81:94 CSKA korvi alt. Kairys võttis minuti.

81:92 Subotic vabaviskejoonelt 1/2.

Jõesaar on andnud täna korralikult kuuma.

80:92 Fridzoni kolmene.

80:89 Dorbekilt kolmene ja CSKA peatreener võttis aja maha. Minna 6.10.

77:89 Kangur korvi alt.

75:89 Fridzon vabaviskejoonelt.

Van der Mars sai viienda vea. Tema jaoks asi õhtal.

75:87 Dorbek vabaviskejoonelt.

73:87 Clyburn korvi alt.

73:85 Kangur korvi alt, super sööt Dorbekilt.

71:85 Fridzonilt 2+1 rünnak.

71:82 Mirkovic vabavisetest.

69:82 CSKA korvi alt.

69:80 Kangur vabavisetest.

67:80 Antonovilt veel üks kolmene.

67:77 Westermann vabaviskejoonelt 1/2.

Neljas veerand algas.

Madin on kõva, aga jaks hakkab otsa saama.

Veerandaeg lõppes CSKA eduseisul 76:67.

67:76 Westermann kiirest.

Algas veerandaja viimane minut.

67:74 Antonov vabaviskejoonelt 1/2.

67:73 Antonovilt kolmene.

67:70 Higgins kiirest.

67:68 Higgins vabaviskejoonelt, CSKA ees.

67:66 Antonov ründelauas.

67:64 Van der Mars vabavisetest.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/video-ei-mingit-aukartust-vaata-janari-joesaare-voimsat-kulpi-cska-assa-vastu?id=81739965

65:64 Fridzonilt kolmene.

65:61 Kangur vabaviskejoonelt. Kohtumise algusest kulunud 25 minutit.

Hunter eksis mõlemal vabaviskel.

63:61 Hunter upitas palli korvi.

63:59 Suboticilt läbiminekust 2+1 rünnak.

60:59 Van der Mars korvi alt.

58:59 Clyburn kiirest vastu.

58: 57 Mirkovicilt kolmene.

57:55 Hunter korvi alt. Kairys võttis aja maha. CSKA murrab praegu kalevi pakutud maa-ala nagu ise tahab.

55:55 Hunter viigistab vabaviskejoonelt. Veerandaega minna 7.43.

55:53 Van der Mars vabaviskejoonelt 1/2.

54:53 Rodriguez kaugelt.

54:50 Clyburn taas korvi alt.

54:48 Clyburn korvi alt.

CSKA tuli kägistama.

Teine poolaeg kohe algab.

CSKA-l Nando De Colo 11 punktiga resultatiivseim. Kaugvisked armeelastel 8/19.

Suboticilt ja Jõesaarelt 12 punkti, Dorbekilt 11, Mirkovicilt 9 ja Kangurilt 7 punkti. Kaugvisked Kalevilt 5/10.

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys sai minna pikale puhkusele käed taeva poole.

Cramol avapoolajal 22 vabaviset ja CSKA-l vaid neli vabaviset!

54:46 Dorbeki viimase sekundi viskest poolaeg läbi.

52:46 De Colo kolmene.

52:43 Jõsaar vabavisetest.

50:43 De Colo korvi alt.

Algas poolaja viimane minut.

50:41 Subotic vabavisetest.

48:41 Mirkovic vaabviskejoonelt.

Vorontševitšil ka neli viga, nagu Kanguril. Aga CSKA-l pole sellest kurja...

47:41 Vorontševitši kolmene.

47:38 Westermann keskpositsioonilt.

47:36 Jõesaar vabaviskejoonelt.

Kohtunikud on täna Kangurile ilmselgelt liiga teinud.

45:36 Higginsilt vaheltlõige ja kiirest punktid juurde. Cramo kasutab teist minutilist mõtteaega. Poolaega minna 2.46.

45:34 Kurbanovilt vahelduseks kolmene.

45:31 Subotic vabaviskejoonelt 2/2.

43:31 Kangur vabaviskejoonelt 2/2.

41:31 Jõesaar korvi alt, lisaks tehti samal ajal viga Kangurile.

Kangur sai neljanda vea.

39:31 Van der Mars vabaviskejoonelt. Kohtumise algusest kulunud 15 minutit.

Emotsioon on üleval!

Seisul 38:31 võttis Kairys aja maha. Meeskond saadeti puhkama aplausiga. Mehed on täna tõesti üle mõistuse hästi mänginud.

38:28 Jõesaar pani kaitses metsiku bloki ja Mirkovic nõelas kolmesega rünnakul.

35:28 Subotic vabaviskejoonelt 1/2.

34:28 Subotic tegi Clyburnile üks null.

Cramo on sunnitud aeg-ajalt mängima maa-ala, et tempos vastu pidada. Kuue mehega kaugele ei purjeta. Soodla pole veel platsile saaanud.

32:28 Rodriguez vastas samuti tabava kaugviskega.

32:25 Suboticilt kolmene.

29:25 Dorbek kiirest.

27:20 Teine veerand läks käima, esimesed punktid Jõesaarelt vabavisetest.

25:20 Esimene veerand Kalevile!

Kohtunikud panid täiega ämbrisse. Halb viga Kangurile. Kolmas.

23:18 Clyburn korvi lähistelt.

CSKA kasutab ära teise minutilise mõtteaja esimesel poolajal. Küll tahaks praegu nende pingi lähistel istuda ja kuulata, mida räägitakse.

Kairys muheleb, CSKA on kergelt nokki löödud. Kas toibuvad?

23:16 Dorbek kiirest.

21:16 Jõesaar lähiviskest.

19:16 Higgins vabavisetest.

19:14 Subotic vabaviskejoonelt. Cramo spurt 9:0.

CSKA-l täiesti uus viisik võrreldes algusega. Veerandaega minna 3.15.

17:14 Jõesaar vabaviskejoonelt.

15:14 Dorbek korvi alt ja Kalev/Cramo juhib!

CSKA-l korraga kolm vahetust, ära De Colo, Kurbanov ja Westermann.

13:14 Dorbek kaugelt. Kolmesed on Kalevi tänane ainus mängus püsimise võimalus.

10:14 Hunter korvi alt.

10:12 Mirkovicilt kolmene.

7:12 Hunter korvi alt.

7:10 Kurbanov kolmene. Paus mõjus turgutavalt.

7:7 Kangurilt kolmene. CSKA peatreener Dimitrios Itoudis võttis aja maha. Läheb peapesuks. Mängitud 3.03.

4:7 alley-oop pealtpanek Hunter.

4:5 Van der Mars lähiviskest.

2:5 Antonov korvi alt.

2:3 De Colo kolmene

2:0 Kangur keskpositsioonilt Antonovi vastu. Põmm!

Esialgu mõlemalt poolt eksimused.

Pall mängus.

Algrivistused - meil Kangur, Van der Mars, Dorbek, Jõesaar, Mirkovic. CSKA-l De Colo, Westermann, Antonov, Kurbanov, Hunter.

Vitali Fridzon ajab kohtumise eel juttu Kalev/Cramo peatreeneri Donaldas Kairysega.

Kohtunikud tulevad Lätist, Valgevenest ja Poolast.

Tegelikult peab meeskond mänguks üles antud olema minimaalselt kaheksa mängijaga, aga Kalevi juhtum läheb eriolukorra alla. Vigastused, vigastused, vigastused. Huvitav, mida CSKA mehed mõtlevad?

Kalevi füsioterapeut Priit Lehismets naljatab teleülekandes, et kalevlastel on täna kohal kuus ja pool mängijat. Poole mängija all mõtleb ta Madis Soodlat, kes tänavu tiimis suurt rolli kandnud pole.

Kalevil read nii hõredad... eemal Simmons, Briscoe, Arbet, Sokk, Keedus. Küsite, kes üldse mängib? Pilt saali tablool ei valeta.

Tere õhtust! Suur korvpall koduõuel, Kalev/Cramol külas Euroliiga põhiturniiri parim meeskond Moskva CSKA. Mängu alguseni 13 minutit.