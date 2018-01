Euroliiga skoorikuningas: sellist asja pole, et viskan peale, kui pähe tuleb

Pärast NBA-st tagasitulekut 2015. aasta suvel on Šved kerkinud Euroopas esimese suurusjärgu täheks. Eelmisel hooajal oli ta Euroliiga väikevelle EuroCupi esisnaiper (22,1 punkti mängus – toim), käesoleval hooajal on ta valmis täitma sama rolli juba Vana Maailma esinduslikumas sarjas endas (21,8 punkti mängus – toim). Loomuliku aksessuaarina lisanduvad eri MVP tiitlid. Võib julgelt öelda, et Šved on kõrgvormis.