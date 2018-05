Euroliiga Final Fouril kõrbenud Moskva CSKA loobus ühest välismängijast

27-aastane jõuline äär liitus CSKA-ga veebruari keskel, lühiajalise lepinguga. Märtsis lepingut pikendati kuni Euroliiga hooaja lõpuni. VTB Ühisliiga play-off mängudeks Ruddi enam ei vajatud.

CSKA alustab VTB liiga veerandfinaalseeriat Riia VEF-i vastu täna. Seeria esimene mäng peetakse VEF-i palvel erandkorras Liepajas, kuna Riias olid areenid teiste üritustega juba hõivatud.

Thank you, Vic!

Forward Victor Rudd leaves our team upon expiration of his contract. The American player joined CSKA in the middle of February and signed the contract valid for the EuroLeague games only.

We sincerely wish him good luck and big victories for the rest of career! pic.twitter.com/DQVC4PrzFY— CSKA Moscow (@cskabasket) May 23, 2018